Саратова не стало б: масштаби втрат Росії у війні

Втрати Росії в Україні можна порівняти з населенням цілих міст та регіонів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російської армії майже досягли мільйона осіб. За різними оцінками, кількість загиблих та поранених російських військових сягає від 870 до 900 тисяч осіб.Останню цифру назвав нещодавно президент США Дональд Трамп. Зазначимо, що зазвичай у втрати рахуються не тільки втрати вбитими, а й санітарні втрати — пораненими та важкохворими.

Щоб усвідомити масштаб втрат, варто порівняти їх із населенням російських міст (станом на 2024 рік). 870 тисяч – це більше росіян, ніж живе у Тюмені (861 тисячі) або більше ніж в усій Кабардіно-Балкарії (приблизно 866 тисяч). Це майже стільки як весь Саратов (близько 887 тисяч жителів) або набагато більше ніж Республіка Комі (830 тисяч населення). Уявіть собі місто чи цілий регіон, яке буквально зникло з карти – така ціна амбіцій Кремля.

Втрати РФ можна порівняти з населенням Саратова

Втрати РФ перевищили населенення Кабардино-Балкарії

При цьому реальні втрати можуть бути ще вищими, оскільки Росія зазвичай приховує масштаби загибелі своїх військових. Втрати особового складу у війні проти України вже набагато перевищили втрати СРСР в Афганістані — в більш ніж 50 разів, адже офіційні втрати в афганській війні становили 14 427 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тільки на Покровському напрямку втрати росіян склали понад 15 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч — вбитими. Навіть техніки Росія втратила надзвичайну кількість. Одних танків — понад 10 тисяч, що більше ніж є на озброєнні США.