Звичайний порошок видаляє навіть "віковий" жир. Польський лайфхак відмити решітку плити за 30 хвилин

Ви можете очистити нагар, не торкаючись дорогої хімії

Попри те що ми користуємося газовими плитами кілька разів на день, часто забуваємо про один важливий крок, який впливає на загальний стан приладу. Якщо видалення плям і бруду з самої варильної поверхні – завдання відносно просте, то справжня проблема починається, коли справа доходить до решітки.

Якщо чищенням нехтували довгий час, здається, що попереду години виснажливої роботи. Але є секретний домашній спосіб, який подолає навіть найстійкіший шар нагару, пише польське видання Super Express.

Секретна зброя проти жиру

Замість того щоб витрачатися на їдкі хімікати, спробуйте звичайний пральний порошок. Головний секрет успіху полягає у двох правилах: правильне замочування та чищення щіткою. Після такої "ванни" решітка виглядатиме як нова.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як прибрати жир на решітці

Знайдіть досить великий таз або використовуйте ванну (попередньо захистивши її поверхню), щоб решітка помістилася повністю. Закип’ятіть воду. Співвідношення, що рекомендується: 1 склянка порошку на 10 літрів окропу. Ретельно розчиніть порошок у гарячій воді та повністю занурте у неї брудну решітку. Залишіть метал "відмокати" в суміші на 30 хвилин. За цей час активні компоненти порошку розщеплять жир, що пригорів, і бруд. Через пів години пройдіться поверхнею губкою або щіткою. Бруд відходитиме практично без зусиль. Ретельно промийте решітку чистою водою і витріть насухо.

