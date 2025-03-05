Вмирав довго, важко та у страшних муках: що відомо про смерть радянського диктатора Сталіна

Є підозра, що Сталін був отруєний близьким оточенням

Цього дня, 5 березня, рівно 72 роки тому помер радянський диктатор Йосип Сталін, тіло якого передумали зберігати у Мавзолеї та поховали. Разом зі смертю вождя пішла епоха терору та репресій, а сам диктатор помирав у страшних муках і ніхто не поспішав йому допомагати.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про смерть радянського революціонера, який занапастив життя мільйонів людей і заснував тоталітарну диктатуру. Ми дізналися, які існують версії смерті Сталіна.

Що відомо про смерть Йосипа Сталіна

Жорстокий диктатор помер 5 березня 1953 року на Близькій дачі у своїй офіційній резиденції. Історик Олександр Гогун розповів, що вмирав Сталін довго, важко та у страшних муках, включаючи блювоту кров'ю.

Диктатор Йосип Сталін помер 72 роки тому

Безпорадного в калюжі своєї сечі в спальні його виявив один з охоронців, проте надсилати допомогу до нього не поспішали. Його близьке оточення, отримавши сигнал про те, що Сталін не виходить зі своєї спальні, зволікало і не знало, що робити, або вдавало, що не знає. А коли до резиденції було відправлено "швидку", то врятувати диктатора не вдалося.

Сталін помирав у страшних муках

Згідно з офіційною версією, Йосип Сталін помер у результаті крововиливу в мозок у віці 73 років, оскільки страждав на гіпертонію і переніс кілька інсультів і третій його добив.

Йосип Сталін помер від крововиливу в мозок

Хоча є й версія отруєння. Дослідники вважають, що найближче оточення диктатора прямо чи опосередковано причетне до його смерті. Вони натрапили у документах на одну загадкову деталь.

Є версія, що Йосипа Сталіна отруїли

8 листопада 1953 року для музею Сталіна із Санітарного управління Кремля було передано експонати й серед них були ліки, якими намагалися врятувати Сталіна, у тому числі й три пляшки мінералки. З них він пив останніми днями. Але до музею доїхали лише дві пляшки, а третя загадково зникла. Є підозра, що цю пляшку бачили на столі, коли Сталіна знайшли на підлозі під час нападу. Очевидці розповідали, що вода була відкрита і біля неї стояла склянка, але все зникло.

Похорон Йосипа Сталіна

Хоч історик Олександр Гогун вважає, що смерть диктатора була природна і жодного вбивства не було. Хоча його соратники, а саме Маленков, Хрущов та Берія зволікали з наданням допомоги вождеві й на це були причини, зокрема вони не хотіли, щоб Сталін розпочинав Третю світову війну.

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