Після річної паузи: Україна відновила експорт металобрухту до Придністров’я

Українські заготівельники металобрухту у липні 2025 року, після річної паузи, відновили експорт сировини до Придністров’я, що є російським анклавом на території республіки Молдова, свідчать дані Державної митної служби України.

Згідно з даними ДМСУ, експортером брухту, як і минулого року, стала українська юридична особа ТОВ "Д-Камет", яка в рамках контракту з Молдавським металургійним заводом, що належить російським власникам, спрямувала до анклаву партії брухту у залізничних вагонах через митний пост "Дністер".

Згідно з експортними документами, країною призначення цих партій металобрухту вказана республіка Молдова. Проте кінцевим місцем постачання є залізнична станція Рибниця, що знаходиться на території Придністров'я.

Як повідомлялося раніше, на українському ринку спостерігається стратегічний дефіцит брухту. Щобільше, після широкомасштабного вторгнення російських військ, тимчасової окупації південних та східних регіонів, а також в наслідок руйнування промислових підприємств цей дефіцит металобрухту почав стрімко зростати. Водночас експорт цієї стратегічної сировини збільшується досить швидкими темпами.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року ТОВ "Д-Камет" вперше з початку широкомасштабної війни в Україні відвантажило 276 тонн українського металобрухту на Молдавський металургійний завод.

В травні 2018 року Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдавський металургійний завод, який на той момент був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас у березні 2019 року ММЗ було виведено з-під українських санкцій без жодних пояснень.