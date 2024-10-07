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Україна відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров'я

Автор
Дмитро Романов
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Україна відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров'я Новина оновлена 07 жовтня 2024, 16:15

Україна в перше з початку повномасштабного вторгнення відвантажила металобрухт до ПМР

Українські заготівельники металобрухту у серпні 2024 року відновили експорт сировини до Придністров'я, що є російським анклавом на території республіки Молдова. Це є першим відвантаження українського металобрухту до ПМР з початку широкомасштабної війни, свідчать дані Державної митної служби України.

Ця перша поставка в обсязі 276 тонн брухту виконана в рамках контракту, укладеного 8 травня 2024 року між українською юридичною особою ТОВ "Д-Камет" та Молдавським металургійним заводом (м.Рибниця, Придністров'я), що належить російським власникам.

Водночас, згідно з експортними документами, країною призначення цього металобрухту вказана республіка Молдова. При цьому, ТОВ "Д-Камет" сплатило до державного бюджету України експортне мито у розмірі 10 євро з кожної тонни партії металобрухту.

Нагадаємо, що наразі в Україні діє експортне мито у розмірі 180 євро за тону та поширюється на більшість країн світу, окрім декількох винятків. Раніше, в травні 2018 року, Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдавський металургійний завод, який на той момент був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас у березні 2019 року ММЗ було виведено з-під українських санкцій без жодних пояснень.

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