"Укрметалургпром" вважає неприпустимим та небезпечним поновлення експорту брухту до Придністров’я

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" вважає абсолютно неприпустимим та навіть небезпечним для української держави факт поновлення у липні 2025 року експорту металобрухту до проросійського анклаву Придністров’я, на Молдавський метзавод.

Про це в коментарі бізнес-порталу UAprom заявив президент Асоціації Олександр Каленков.

"Безпекова ситуація у вітчизняній металургії постійно погіршується через суттєве збільшення експорту металобрухту з України. У січні-липні 2025 року вивезення цієї стратегічної сировини зросло на 66%, до 248 тис. т. Тобто, вже зрозуміло, що цьогоріч показники експорту перевищать минулорічні, що означає ще більші втрати для галузі. Крім того, втрачає і державний бюджет, адже не отримує з цих обсягів експортне мито", – сказав він.

Олександр Каленков також підкреслив, що у липні був зафіксований майже рекордний показник експорту брухту.

"І на цьому фоні ми бачимо відновлення постачання металобрухту до Придністров’я. Це абсолютно неприпустимо, щоб під час широкомасштабної війни українська стратегічна сировина, яка на внутрішньому ринку є в дефіциті, забезпечувала підтримку проросійському анклаву", – відзначив президент асоціації.

Голова "Укрметалургпрому" наголосив, що постачання брухту до ПМР є небезпечними.

"Наразі майже усі обсяги металобрухту формально вивозяться до Євросоюзу, а по суті – реекспортуються транзитом до Туреччини та Індії. Тобто, до країн, які не цураються купляти дуже дешеві енергоресурси у Росії. Водночас у випадку із Придністров’ям – це вже пряма торгівля з агресором та фінансування війни проти України. Але заради прибутку експортери українського металобрухту можуть піти на такі дії, збільшуючи обсяги та "вимиваючи" сировину з внутрішнього ринку", – зауважив експерт.

Олександр Каленков нагадав, що влітку минулого року брухтарям вдалося відправити певні обсяги сировини до ПМР.

"Звісно, українські металурги відразу закликали владу та компетентні органи припинити таку торгівлю. Але, на жаль, жодних дій та висновків зроблено не було. Проте зараз "заплющити очі" на фінансування проросійського анклаву не вийде: потрібно унеможливити у майбутньому цю аморальну схему та зберегти сировину для наших заводів", – констатував президент Асоціації.

Нагадаємо, що, за даними Державної митної служби України, у липні 2025 року українські експортери металобрухту почали відвантажувати на Молдавський металургійний завод (м. Рибниця, Придністров’я) брухт партіями у залізничних вагонах. Раніше, у серпні 2024 року, ДМСУ вперше з початку широкомасштабної війни в Україні зафіксувала постачання 276 тонн українського брухту до Придністров’я.

25 серпня 2025 року Асоціація "УАВтормет" поширила заяву за підписом її голови Володимира Бублея, в якій засудила опублікування та поширення у інформаційному полі фактів відновлення торгівлі брухтом із проросійським анклавом Придністров’ям. При цьому не було висловлено жодного засудження дій експортерів-брухтарів, які почали торгувати з агресором.

Навесні 2025 року міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розглядало можливість запровадити нульову квоту на експорт металобрухту з країни та повернути ліцензування брухтарів на фоні істотного збільшення експорту та дефіциту брухту на внутрішньому ринку.