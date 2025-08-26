"Укрметаллургпром" считает недопустимым и опасным возобновление экспорта лома в Приднестровье

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" считает абсолютно недопустимым и даже опасным для украинского государства факт возобновления в июле 2025 года экспорта металлолома в пророссийский анклав Приднестровье, Молдавский метзавод.

Об этом в комментарии бизнес-порталу UAprom заявил президент Ассоциации Александр Каленков.

"Ситуация по безопасности в отечественной металлургии постоянно ухудшается из-за существенного увеличения экспорта металлолома из Украины. В январе — июле 2025 года вывоз этого стратегического сырья вырос на 66%, до 248 тыс. т. То есть уже понятно, что в этом году показатели экспорта превысят прошлогодние, что означает еще больше потерь для отрасли. Кроме того, теряет и гоударственный бюджет, ведь не получает с этих объемов экспортную пошлину", – сказал он.

Александр Каленков также подчеркнул, что в июле был зафиксирован почти рекордный показатель экспорта лома.

"И на этом фоне мы видим возобновление поставок металлолома в Приднестровье. Это абсолютно недопустимо, чтобы во время широкомасштабной войны украинское стратегическое сырье, которое на внутреннем рынке находится в дефиците, обеспечивало поддержку пророссийскому анклаву", — отметил президент ассоциации.

Глава "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что поставки металлолома в ПМР опасны.

"Сейчас почти все объемы металлолома формально вывозятся в Евросоюз, а по сути – реэкспортируются транзитом в Турцию и Индию. То есть в страны, которые не отказываются покупать очень дешевые энергоресурсы у России. В то же время в случае с Приднестровьем – это уже прямая торговля с агрессором и финансирование войны против Украины. Но ради прибыли экспортеры украинского металлолома могут пойти на такие действия, увеличивая объемы и "вымывая" сырье с внутреннего рынка", — отметил эксперт.

Александр Каленков напомнил, что летом прошлого года экспортерам лома удалось отправить определенные объемы сырья в ПМР.

"Конечно, украинские металлурги сразу призвали власти и компетентные органы прекратить такую торговлю. Но, к сожалению, никаких действий и выводов сделано не было. Однако сейчас "закрыть глаза" на финансирование пророссийского анклава не получится: нужно сделать невозможным в будущем эту аморальную схему и сохранить сырье для наших заводов", — констатировал президент Ассоциации.

Напомним, что, по данным Государственной таможенной службы Украины, в июле 2025 года украинские экспортеры металлолома начали отгружать на Молдавский металлургический завод (г. Рыбница, Приднестровье) лом партиями в железнодорожных вагонах. Ранее, в августе 2024 года, ГТСУ впервые с начала широкомасштабной войны в Украине зафиксировала поставки 276 тонн украинского металлолома в Приднестровье.

25 августа 2025 года Ассоциация "УАВтормет" распространила заявление за подписью ее главы Владимира Бублея, в котором осудила опубликование и распространение в информационном поле фактов возобновления торговли ломом с пророссийским анклавом Приднестровье. При этом не было высказано ни одного осуждения действий экспортеров лома, начавших торговать с агрессором.

Весной 2025 года министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины рассматривало возможность ввести нулевую квоту на экспорт металлолома из страны и вернуть лицензирование лома на фоне существенного увеличения экспорта и дефицита лома на внутреннем рынке.