Судді Вищого антикорсуду під час війни масово відсудили собі мільйонні доплати у держави, – Береза

Судді Вищого антикорупційного суду із зарплатами у понад 150 000 гривень масово відсудили у держави мільйони доплат. Керівник апарату ВАКС Крикливенко міг сприяти їм у цьому, написав народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

"Судді ВАКСу під час війни та проблем з бюджетом вирішили, що їм замало зарплат у понад 150 000 гривень на місяць і масово відсудили у держави мільйони доплат. Попри рішення Верховної Ради від 10 квітня 2023 року. Як бачите, судді ВАКСу вважають себе вищими за рішенням ВР та принципи моралі", – написав Береза.

За його даними, Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про виплату мільйонних доплат суддям ВАКС Андрію Біцюку та Олені Танасевич. Разом з тим, Вищий антикорсуд не подає апеляцію та одразу виконує рішення суду, що свідчить про участь у цій історії керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка, зазначив екснардеп.

"Зрозуміла істерика керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка. Бо випадково його "спалили" на тому, що він частина цієї історії. Бо як керівник апарату він повинен був подавати апеляцію на рішення суду, а він… не робив цього. Зрозуміло, що довести змову майже неможливо, враховуючи те, що всі вони – професійні юристи. У представника ВАКС мінімум – це службова недбалість – 367 ККУ. Хоча всі ми розуміємо, що це насправді", – наголосив він.

Береза звернув увагу на моральну складову справи, оскільки судді судяться за гроші держави, представники якої погано захищають її інтереси.

"І це відбувається тоді, коли Україні не вистачає грошей на дрони та зброю, а суддям схоже не вистачає на нові BMW X6 та ремонти в службових квартирах. Цікаво, а умови, в яких працюють наші воїни, такі ж важкі, як і ті в яких працює суддя Чорна? ВАКС, скільки ще суддів вже відсудили собі доплати?", – запитав він.

На його думку, ці питання потребують реакції та відповідей від ВАКС, правоохоронців та антикорупційних активістів.

"Сподіваюся, що будуть відповіді не лише від ВАКС та правоохоронців, а ще і реакція від фахових антикорупціонерів, наприклад, від ЦПК. Але сама історія ганебна та ница", – підсумував Береза.