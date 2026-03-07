Новий російський закон вдарив по 12-річному плавцю

Російське імпортозаміщення у плаванні не спрацювало

На змаганнях із плавання у Краснодарі (РФ) дискваліфікували дитину через англійський напис з назвою бренду на плавках. Організатори спочатку пояснили це новим законом у Росії, проте потім дали задню.

Що потрібно знати

У Краснодарі відсторонили від змагань юного плавця

Приводом для дискваліфікації хлопчика став напис на екіпіруванні

Офіційна версія організаторів відрізняється від озвученої на турнірі

Причиною усунення від запливу став одяг (плавки та шапочка) під назвою плавального бренду "Arena". Про це повідомляє rg.ru.

Організатори змагань попросили юного плавця вивернути шапочку навиворіт, щоб логотип не було видно, а ось із плавками такий номер не пройшов. На їхню думку, наявність англійського напису суперечить положенням нового закону, який забороняє публічне використання назв іноземними мовами.

Сказали: "Arena — це бренд, який з країни пішов, не можна". Дискваліфікували за напис англійською мовою. Батько дитини

Зазначимо, з 1 березня 2026 року на території Росії почали діяти зміни в законодавстві, що передбачають обмеження на використання іноземних (насамперед англійських) слів на вивісках, інтернет-сайтах, рекламних матеріалах та при маркуванні продукції. При цьому закон не застосовується до зареєстрованих назв брендів (італійська Arena входить до цього числа).

Через деякий час організатори "вигадали" нову версію. У пресслужбі адміністрації Краснодарського краю повідомили, що дискваліфікація плавця відбулася через те, що розмір напису перевищував 30 квадратних сантиметрів. Такі правила прийнято у Мінспорта РФ, хоча цей пункт був відсутній у регламенті змагань у Краснодарі.

У мережі назвали ситуацію ганьбою. Користувачі припустили, що хлопчика дискваліфікували, щоби "виграв хтось інший".

