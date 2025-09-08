Судьи Высшего антикорсуда во время войны массово отсудили себе миллионные доплаты у государства, – Береза

Судьи Высшего антикоррупционного суда с зарплатами более 150 000 гривен массово отсудили у государства миллионы доплат. Руководитель аппарата ВАКС Крикливенко мог содействовать им в этом, написал народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

"Судди ВАКСа во время войны и проблем с бюджетом решили, что им мало зарплат в более 150 000 гривен в месяц и массово отсудили у государства миллионы доплат. Несмотря на решение Верховной Рады от 10 апреля 2023 года. Как видите, судьи ВАКС считают себя выше решения ВР и принципов морали", — написал Береза.

По его данным, Киевский окружной административный суд принял решение о выплате миллионных доплат судьям ВАКС Андрею Бицюку и Елене Танасевич. Вместе с тем Высший антикорсуд не подает апелляцию и сразу выполняет решение суда, что свидетельствует об участии в этой истории руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, отметил экс-нардеп.

"Понятна истерика руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко. Потому что случайно его "спалили" на том, что он часть этой истории. Потому как руководитель аппарата он должен был подавать апелляцию на решение суда, а он… не делал этого. Понятно, что доказать сговор почти невозможно, учитывая то, что все они – профессиональные юристы У представителя ВАКС минимум — это служебная халатность — 367 УКУ. Хотя все мы понимаем, что это на самом деле", – подчеркнул он.

Береза обратил внимание на моральную составляющую дела, поскольку судьи судятся за деньги государства, представители которого плохо защищают его интересы.

"И это происходит тогда, когда Украине не хватает денег на дроны и оружие, а судьям, похоже, не хватает на новые BMW X6 и ремонты в служебных квартирах. Интересно, а условия, в которых работают наши воины, такие же тяжелые, как и те, в которых работает судья Черная? ВАКС, сколько еще судей уже отсудили себе доплаты?" — спрашивает он.

По его мнению, эти вопросы нуждаются в реакции и ответах от ВАКС, правоохранителей и антикоррупционных активистов.

"Надеюсь, что будут ответы не только от ВАКС и правоохранителей, а еще и реакция от профессиональных антикоррупционеров, например, от ЦПК. Но сама история позорна и низкая", — подытожил Береза.