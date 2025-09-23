Партію Порошенка на місцях поглинули скандали: осередки очолюють ОПЗЖисти, а депутати збагачуються у війну, – експерт

Партійні структури "Європейської солідарності" Петра Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ, а депутати продовжують вести розкішне життя навіть під час війни. Через це партія опинилась в епіцентрі гучних скандалів на місцевому рівні та переживає політичну кризу, – пише політичний експерт Валентин Гладких.

Так, він нагадав про резонансну історію, коли депутати "Євросолідарності" з міськради Дніпра полетіли на Мальдіви замість участі у конференції з відновлення України. Там їх помітили у прикрасах на понад 10 млн, а самі обранці влаштували гулянку під російські пісні, тоді як місто зазнавало обстрілів. Порошенко тоді відмовився дати оцінку діям своїх соратників, а один з відпочиваючих на Мальдівах, лідер фракції "ЄС" у міськраді Каміль Примаков взагалі невдовзі придбав годинник Patek Philippe вартістю близько 50 тисяч доларів.

Після того нові скандали, за словами Гладких, розгорілися в ряді регіональних структур "Євросолідарності". Так, за інформацією експерта, у Кременчуці керівником осередку "ЄС" став депутат від забороненої ОПЗЖ Андрій Дрофа. А на Хмельниччині екскандидат у депутати від партії Порошенка, ексголова МСЕК Тетяна Крупа фігурує у справі з організації схеми ухилення від служби на понад 6 млн доларів. За часів президентства Порошенко присвоїв їй звання "Заслужений лікар України".

За словами Гладких, скандали організацій Євросолідарності на місцях повторюють історію самого Порошенка:

"Виходить, що сказати він нічого не може: бо його команда на місцях – це віддзеркалення його самого: ексрегіонали, що збагачуються у війну, пляжаться на Мальдівах та живуть, як олігархи", – підсумував Валентин Гладких.