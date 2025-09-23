Партию Порошенко на местах поглотили скандалы: ячейки возглавляют ОПЗЖисты, а депутаты обогащаются в войну, – эксперт

Партийные структуры "Европейской солидарности" Петра Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ, а депутаты продолжают вести роскошную жизнь даже во время войны. Поэтому партия оказалась в эпицентре громких скандалов на местном уровне и переживает политический кризис, пишет политический эксперт Валентин Гладких.

Так, он напомнил о резонансной истории, когда депутаты "Евросолидарности" из горсовета Днепра полетели на Мальдивы вместо участия в конференции по восстановлению Украины. Там их заметили в украшениях на более чем 10 млн, а сами избранники устроили гулянье под российские песни, тогда как город подвергался обстрелам. Порошенко тогда отказался дать оценку действиям своих соратников, а один из отдыхающих на Мальдивах лидер фракции "ЕС" в горсовете Камиль Примаков вообще вскоре приобрел часы Patek Philippe стоимостью около 50 тысяч долларов.

После этого новые скандалы, по словам Гладких, разгорелись в ряде региональных структур "Евросолидарности". Так, по информации эксперта, в Кременчуге руководителем ячейки "ЕС" стал депутат от запрещенной ОПЗЖ Андрей Дрофа. А в Хмельнитчине экс-кандидат в депутаты от партии Порошенко, экс-глава МСЭК Татьяна Крупа фигурирует по делу по организации схемы уклонения от службы более чем на 6 млн долларов. Во времена президентства Порошенко присвоил ей звание "Заслуженный врач Украины".

По словам Гладких, скандалы организаций Евросолидарности на местах повторяют историю самого Порошенко:

"Получается, что сказать он ничего не может: потому что его команда на местах — это отражение его самого: экс-регионалы, которые обогащаются в войну, пляжатся на Мальдивах и живут, как олигархи", — подытожил Валентин Гладких.