Пелюховський: Корупція у Верховній Раді ставить під сумнів легітимність державних рішень

Лідер політичної партії "Сила нації" Андрій Пелюховський заявив, що закони, ухвалені Верховною Радою IX скликання, можуть втратити легітимність у разі підтвердження системної корупції під час депутатських голосувань. Про це він заявив під час пресконференції Генеральної ради партії "Сила нації" в інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна".

За словами Пелюховського, повідомлення про затримання народних депутатів і підготовку підозр з боку правоохоронних органів, зокрема НАБУ, свідчать не про поодинокі зловживання, а про можливу системну корупцію у Верховній Раді.

"Коли з’являються обґрунтовані підозри, що народні депутати голосували "за вказівкою" і за гроші, постає ключове питання: чи є легітимними закони, ухвалені таким парламентом? Закон — це не просто текст, а суспільний договір між владою і народом", — зазначив Пелюховський.

Серед рішень, які, на його думку, потребують особливої правової та суспільної оцінки, лідер партії назвав закон про ринок землі, закон про подвійне громадянство та чинну редакцію закону про всеукраїнський референдум. За його словами, ці закони ухвалювалися в умовах політичного тиску та відсутності належної прозорості, що створює ризики концентрації ресурсів і можливих маніпуляцій волею громадян.

Окремо Пелюховський згадав ратифікацію міжнародних угод, зокрема зі Сполученими Штатами Америки та Великобританією, наголосивши, що народні депутати голосували без доступу до повних текстів документів. На його переконання, рішення такого рівня мали б ухвалюватися за безпосередньої участі громадян, зокрема шляхом всеукраїнського референдуму.

Під час пресконференції лідер "Сили нації" окреслив можливі сценарії подальших дій, серед яких — звернення до Конституційного Суду України у разі наявності доказів системної корупції, ініціювання всеукраїнського референдуму, а також переголосування окремих законів новим складом парламенту. Також він висловив позицію щодо необхідності люстраційних обмежень для депутатів чинного скликання.

У партії "Сила нації" наголосили, що озвучена позиція є політичною заявою, та повідомили про намір продовжити публічну роботу над цією темою, закликавши громадськість долучатися до обговорення.