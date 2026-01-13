Пелюховский: Коррупция в Верховной Раде ставит под сомнение легитимность государственных решений

Лидер политической партии "Сила нации" Андрей Пелюховский заявил, что законы, принятые Верховной Радой IX созыва, могут потерять легитимность в случае подтверждения системной коррупции во время депутатских голосований. Об этом он заявил во время пресс-конференции Генерального совета партии "Сила нации" в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Пелюховского, сообщения о задержании народных депутатов и подготовке подозрений со стороны правоохранительных органов, в частности НАБУ, свидетельствуют не о единичных злоупотреблениях, а о возможной системной коррупции в Верховной Раде.

"Когда появляются обоснованные подозрения, что народные депутаты голосовали "по указанию" и за деньги, возникает ключевой вопрос: являются ли легитимными законы, принятые таким парламентом? Закон – это не просто текст, а общественный договор между властью и народом", – отметил Пелюховский.

Среди решений, которые, по его мнению, нуждаются в особой правовой и общественной оценке, лидер партии назвал закон о рынке земли, закон о двойном гражданстве и действующую редакцию закона о всеукраинском референдуме. По его словам, эти законы принимались в условиях политического давления и отсутствия должной прозрачности, что создает риски концентрации ресурсов и возможных манипуляций волей граждан.

Отдельно Пелюховский упомянул о ратификации международных соглашений, в частности с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, подчеркнув, что народные депутаты голосовали без доступа к полным текстам документов. По его убеждению, решения такого уровня должны приниматься при непосредственном участии граждан, в частности путем всеукраинского референдума.

Во время пресс-конференции лидер "Силы нации" очертил возможные сценарии дальнейших действий, среди которых обращение в Конституционный Суд Украины в случае наличия доказательств системной коррупции, инициирования всеукраинского референдума, а также переголосования отдельных законов новым составом парламента. Также он высказал позицию о необходимости люстрационных ограничений для депутатов действующего созыва.

В партии "Сила нации" подчеркнули, что озвученная позиция является политическим заявлением и сообщили о намерении продолжить публичную работу над этой темой, призвав общественность присоединяться к обсуждению.