Керівник НАБУ Кривонос перебував у розшуку за підкуп виборців — експрокурор САП

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос перебував у розшуку, коли притягувався до кримінальної відповідальності та отримав вирок за підкуп виборців в інтересах БЮТ. Про це заявив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький.

"Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, у ході провадження у справі Семен Юрійович настільки сильно бажав встановлення істини, що переховувався від слідства і суду, внаслідок чого був оголошений у розшук", — написав Броневицький у своєму Telegram.

Він додав, що суддя надавав дозвіл на затримання Кривоноса та його доставлення до суду під вартою.

За інформацією Броневицького, нинішній директор НАБУ начебто отримав обвинувальний судовий вирок у справі щодо підкупу виборців на користь БЮТ, але в червні 2009 року був звільнений по амністії через наявність у нього малолітньої дитини.

Броневицький також зазначив , що за такого послужного списку Кривоноса обрали очільником НАБУ, оскільки конкурси з відбору вже давно перестали бути справедливими та незалежними.

"Це реальне протягування на посади "своїх". Не більше. Конкурси як явище давно нівельовані тими, для кого вони придумані", — наголосив колишній прокурор САП.

Як приклад він навів випадок, коли трьох колишніх працівників НАБУ, якими керував нинішній очільник САП Олександр Клименко, через подібні "конкурси" було призначено прокурорами САП.