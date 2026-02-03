Руководитель НАБУ Кривонос находился в розыске за подкуп избирателей — экс-прокурор САП

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос находился в розыске, когда привлекался к уголовной ответственности и получил приговор за подкуп избирателей в интересах БЮТ. Об этом заявил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий.

"Как сообщают источники в правоохранительных органах, в ходе производства по делу Семен Юрьевич настолько сильно желал установления истины, что скрывался от следствия и суда, в результате чего был объявлен в розыск", — написал Броневицкий в своем Telegram.

Он добавил, что судья предоставлял разрешение на задержание Кривоноса и его доставку в суд под стражей.

По информации Броневицкого, нынешний директор НАБУ якобы получил обвинительный судебный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу БЮТ, но в июне 2009 года был уволен по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка.

Броневицкий также отметил , что при таком послужном списке Кривоноса избрали главой НАБУ, поскольку конкурсы по отбору уже давно перестали быть справедливыми и независимыми.

"Это реальное протягивание на должности "своих". Не более того. Конкурсы как явление давно нивелированы теми, для кого они придуманы", — отметил бывший прокурор САП.

В качестве примера он привел случай, когда три бывших работника НАБУ, которыми руководил нынешний глава САП Александр Клименко, через подобные "конкурсы" были назначены прокурорами САП.