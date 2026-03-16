Просто Цар-АТБ: як виглядає найбільший супермаркет і де він розташований (фото та відео)
Ця торгова точка має незвичайний вигляд
У Кривому Розі є "АТБ" розміром із палац. Люди називають його "АТБіще" чи "Цар-АТБ".
Відео та фото "палацу АТБ" публікують у соцмережах. Місцеві жителі сперечаються про те, чи варто було віддавати будівлю магазину.
У будівлі є два поверхи та королівський вхід. Проте сам супермаркет займає лише перший поверх.
Торгова точка розмістилася в колишньому Гданцівському Будинку культури, побудованому 1951 року в стилі неокласицизму з колонами, ліпниною та балконами. Саме така архітектура в СРСР була властива будинкам, що зводилися для закладів культури.
Старий будинок одягли в навісний вентильований фасад чорного кольору, проте ззаду залишився напівзруйнований балкон.
Частина мешканців Кривого Рогу обурена тим, що будівля повністю змінила свій вигляд. Однак є й такі, які радіють уже тому, що вона виглядає пристойніше, оскільки до модернізації руйнувалася.
Хтось вважає, що радянські Будинки культури взагалі не варто зберігати, оскільки вони не становлять архітектурної цінності та будувалися як під копірку.
Нагадаємо, в Україні багато цікавих супермаркетів, до яких належить таємне "АТБ" із величезними знижками. Знаходиться воно у Дніпрі на лівому березі.