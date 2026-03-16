Просто Цар-АТБ: як виглядає найбільший супермаркет і де він розташований (фото та відео)

Ця торгова точка має незвичайний вигляд

У Кривому Розі є "АТБ" розміром із палац. Люди називають його "АТБіще" чи "Цар-АТБ".

Відео та фото "палацу АТБ" публікують у соцмережах. Місцеві жителі сперечаються про те, чи варто було віддавати будівлю магазину.

У будівлі є два поверхи та королівський вхід. Проте сам супермаркет займає лише перший поверх.

АТБ у колишньому Будинку культури у Кривому Розі. Фото — соцмережі

Торгова точка розмістилася в колишньому Гданцівському Будинку культури, побудованому 1951 року в стилі неокласицизму з колонами, ліпниною та балконами. Саме така архітектура в СРСР була властива будинкам, що зводилися для закладів культури.

Будинок культури у Кривому Розі. Фото — veskr.com.ua

Старий будинок одягли в навісний вентильований фасад чорного кольору, проте ззаду залишився напівзруйнований балкон.

Вціліла частина ДК. Фото — соцмережі

Частина мешканців Кривого Рогу обурена тим, що будівля повністю змінила свій вигляд. Однак є й такі, які радіють уже тому, що вона виглядає пристойніше, оскільки до модернізації руйнувалася.

АТБ у колишньому Будинку культури у Кривому Розі. Фото — соцмережі

Хтось вважає, що радянські Будинки культури взагалі не варто зберігати, оскільки вони не становлять архітектурної цінності та будувалися як під копірку.

