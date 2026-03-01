Стане дзеркально чистою за 10 хвилин: американка показала, як швидко очистити сковороду від нагару

Липкий шар жиру потовщується через накопичення забруднень

На сковорідках з часом часто залишається жир і нагар, який буває важко відчистити звичайною губкою. Але є перевірені методи, які за лічені хвилини повернуть посуду колишній блиск та чистоту.

У TikTok американка поділилася відео, як швидко зробити дзеркально чистою сковорідку, витративши всього 10 хвилин. Вам знадобиться всього два засоби.

Як відмити сковороду від нагару

Під час приготування на сковорідці неминуче залишаються сліди жиру, нагару і їжі, що пригоріла, які з часом роблять посуд тьмяним і важким для миття. Але впоратися з цим можна дуже швидко, використовуючи звичайні кухонні засоби: харчову соду та лимон.

Для початку поступово посипте забруднені ділянки харчовою содою. Сода діє як лужний реагент, який допомагає розщеплювати жир і залишки їжі, що пригоріли. Потім вичавіть половинку або цілий лимон прямо на сковороду. Кислота з лимона вступає в реакцію з содою, утворюючи бульбашки та шипіння, тим самим допомагаючи розчиняти наліт.

Як відмити нагар на сковороді, Фото: ІІ "Телеграф"

Дайте суміші подіяти близько 10 хвилин, щоб сода та лимон проникли у забруднення. Після цього візьміть жорстку губку і просто потріть поверхню сковороди – наліт і жир легко випаруються, а сковорода знову стане чистою та блискучою.

