Дивовижні факти про Майкла Джордана: писав листи в Україну і знайшов рецепт від усіх хвороб

Його Повітряність святкує 63-річчя

Після відкриття кордонів українська молодь отримала нових кумирів: зірки світового спорту стали для хлопчаків справжніми супергероями епохи. 17 лютого легендарний Майкл Джордан святкує 63-річчя.

Спеціально до цієї дати "Телеграф" зібрав маловідомі та захопливі подробиці з життя короля баскетбольного майданчика.

Спортсмен століття

Майкл Джеффрі Джордан народився 17 лютого 1963 року у Брукліні. Грав за університет Північної Кароліни, і пізніше гравцем НБА одягав університетські труси під шорти "Чикаго".

Визнаний каналом ESPN найкращим спортсменом ХХ століття в Північній Америці, за ним у рейтингу залишилися такі брили, як Мохаммед Алі та Уейн Гретцкі.

Ставав олімпійським чемпіоном і як аматор (1984), і як профі (1992), таких гравців лише троє.

Виграв 6 титулів НБА, щоразу ставав MVP фіналу.

Його Повітряність

Джордан встигав не лише бити баскетбольні рекорди, а й з’являтися на знімальних майданчиках.

Пам’ятайте часи відеокасет та фільм "Space Jam", в якому Джордан грає з мультяшним Багзом Банні, а головною піснею звучить "I Believe I Can Fly". Так, він міг літати. Прізвисько Майкла — His Airness, українською трохи коряве — Його Повітряність, але тут було важливо не втратити сенсу.

Багач шоу-спорту

У кліпі "Jam" у баскетбол грають два королі — Майкл Джордан проти Майкла Джексона. Король шоу-бізнесу та спортсмен, завдяки якому НБА стала шоу-спортом. Фінансовий зліт цієї ліги був збудований на кар’єрі Джордана. А сам він був найбагатшим атлетом свого часу, коли у "Чикаго" дали йому річний контракт на $33 млн.

"Я повернувся"

Вперше Джордан оголосив про те, що йде з баскетболу 6 жовтня 1993 року після загибелі батька.

Джеймса Джордана вбили, коли він спав у своїй машині. Винними у злочині були визнані Ларрі Демері та його однокласник Деніел Грін. На той момент їм було 18 років. Обидва отримали довічний термін. Справу Демері буде переглянуто щодо умовно-дострокового звільнення в грудні 2023 року.

Ларрі Демері та Джордан-старший

Після баскетболу Майкл намагався зробити кар’єру бейсболіста в "Чикаго Уайт Сокс" — безуспішно. 18 березня 1995 року він сказав легендарну фразу: "Я повернувся".

650 грам м’яса

Перед кожною грою Джордан їв ту саму їжу – 650-грамовий стейк, картопля, салат, запивав імбирним елем. У готелях підтримував високу температуру. Він вірить, що це захищає від хвороб.

Картонний Майкл

Кілька років тому студентка Ірен Ліао розповіла про свою прихильність до Майкла Джордана в період, коли вона навчалася у школі.

Ліао місяць носила з собою картонне зображення Джордана на повну величину, яке вона купила в магазині за 6 доларів. 12-річна дівчинка брала його всюди, включаючи школу. Через місяць вчителі Ліао стали турбуватися і попросили батьків вжити заходів.

Ірен та картонний Майкл

Портрет із кубиків

Американська художниця Барбара Лінн Хелман на сторінці в Instagram похвалилася своїм шедевром. Дівчина виклала із гральних кубиків портрет легендарного баскетболіста Майкла Джордана. Для цього їй знадобилося 5300 кубиків.

Лудоман

Майкл був великим ігроманом під час своєї кар’єри. Баскетболіста нерідко помічали в Атлантік-Сіті, де він грав у казино. Також Майкл любив робити ставки на гру в гольф зі своєю участю.

Автор книги "Майкл і я: наша залежність від азартних ігор" Річард Ескінас стверджував, що Майкл програв йому в гольф 1,25 мільйона доларів.

А 1991 року легенда НБА пропустив візит до Білого дому, граючи в гольф із драг-дилером. Потім у будинку наркоторговця знайшли чек Джордана на суму 57 тисяч доларів. Так баскеболіст розплатився за свою поразку.

Ексбаскетболіст Антуан Вокер розповідав, як він із Майклом грав у карти понад 36 годин поспіль. Гра закінчилася для спортсменів із балансом "мінус 180 тисяч доларів".

Шалені мільйони

У це важко повірити, але колекційну картку з автографом Майкла Джордана було продано на аукціоні Heritage за рекордну суму в розмірі 1,44 мільйона доларів.

Дата видання картки – 1997 рік. Було випущено лише 23 штуки. Якість картки та підписи на ній оцінили як "майже в ідеальному стані".

А ігрова майка, в якій Джордан виступав за команду університету Північної Кароліни в сезоні-1982/83, була продана на аукціоні за 1,38 мільйона доларів.

Рибалка

Три роки тому Майкл Джордан упіймав величезного марліна вагою 200,6 кг. Колишній баскетболіст брав участь у змаганні з рибальського спорту Big Rock Blue Marlin Tournament із призовим фондом 3,3 мільйона доларів.

Марлін Джордана виявився шостим за величиною, спійманим на турнірі, в якому брали участь понад двісті людей з усього світу.

Джордан та його улов

Лист в Україну

У 2017 році Майкл Джордан надіслав подарунки важко хворому українському фанату. Він передав Денису Кулішу фірмове баскетбольне екіпірування і написав зворушливий лист.

"Дорогий Денисе, мені передали, що ти захоплений фанат баскетболу, що ти самостійно тренуєшся і мрієш колись грати і за професійну команду. Ти, можливо, цього не усвідомлюєш, але твоя рішучість у досягненні мети, незважаючи на серйозні фізичні труднощі, надихає всіх нас. Я хочу звернутися до тебе зі словами підтримки: йди вперед, не зупиняйся!"