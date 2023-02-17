Картонный кумир и письмо в Украину: малоизвестные факты о Майкле Джордане к его 63-летию

Его Воздушество празднует 63-летие

После открытия границ украинская молодежь получила новых кумиров: звезды мирового спорта стали для мальчишек настоящими супергероями эпохи. 17 февраля легендарный Майкл Джордан отмечает 63-летие.

Специально к этой дате "Телеграф" собрал малоизвестные и увлекательные подробности из жизни короля баскетбольной площадки.

Спортсмен века

Майкл Джеффри Джордан родился 17 февраля 1963 года в Бруклине. Играл за университет Северной Каролины, и позже игроком НБА надевал университетские трусы под форменные "Чикаго".

Признан каналом ESPN лучшим спортсменом ХХ века в Северной Америке, позади него в рейтинге остались такие глыбы, как Мохаммед Али и Уэйн Гретцки.

Становился олимпийским чемпионом и как любитель (1984), и как профи (1992), таких игроков всего трое.

Выиграл 6 титулов НБА, каждый раз становился MVP финала.

Его Воздушество

Джордан успевал не только бить баскетбольные рекорды, но появляться на съемочных площадках.

Помните времена видеокассет и фильм "Space Jam", в котором Джордан играет с мультяшным Багзом Банни, а заглавной песней звучит "I Believe I Can Fly". Да, он мог летать. Прозвище Майкла — His Airness, на русском чуть корявое — Его Воздушество, но тут было важно не потерять смысл.

Богач шоу-спорта

В клипе "Jam" в баскетбол играют два короля — Майкл Джордан против Майкла Джексона. Король шоу-бизнеса и спортсмен, благодаря которому НБА стала шоу-спортом. Финансовый взлет этой лиги был построен на карьере Джордана. А сам он был самым богатым атлетом своего времени, когда в "Чикаго" дали ему годовой контракт на $33 млн.

"Я вернулся"

Первый раз Джордан объявил об уходе из баскетбола 6 октября 1993 года после гибели отца.

Джеймса Джордана убили, когда он спал в своей машине. Виновными в преступлении были признаны Ларри Демери и его одноклассник Дэниел Грин. На тот момент им было по 18 лет. Оба получили по пожизненному сроку. Дело Демери будет пересмотрено на предмет условно-досрочного освобождения в декабре 2023 года.

Ларри Демери и Джордан-старший

После ухода из баскетбола Майкл пытался сделать карьеру бейсболиста в "Чикаго Уайт Сокс" – безуспешно. 18 марта 1995 года он сказал легендарную фразу: "Я вернулся".

650 грамм мяса

Перед каждой игрой Джордан ел одну и ту же пищу – 650-граммовый стейк, картофель, салат, запивал имбирным элем. В отелях поддерживал высокую температуру. Он верит, что это уберегает от болезней.

Картонный Майкл

Пару лет назад студентка Ирен Лиао рассказала о своей привязанности к Майклу Джордану в период, когда она училась в школе.

Лиао месяц носила с собой картонное изображение Джордана в полную величину, которое она купила в магазине за 6 долларов. 12-летняя девочка брала его повсюду, включая школу. Через месяц учителя Лиао стали беспокоиться и попросили родителей принять меры.

Ирен и картонный Майкл

Портрет из кубиков

Американская художница Барбара Линн Хелман на странице в Instagram похвасталась своим новым шедевром. Девушка выложила из игральных костей портрет легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Для этого ей понадобилось 5300 кубиков.

Лудоман

Майкл был большим игроманом во время своей карьеры. Баскетболиста нередко замечали в Атлантик-сити, где он играл в казино. Также Майкл любил делать ставки на игру в гольф со своим участием.

Автор книги "Майкл и я: наша зависимость от азартных игр" Ричард Эскинас утверждал, что Майкл проиграл ему в гольф 1,25 миллиона долларов.

А в 1991 году легенда НБА пропустил визит в Белый дом, играя в гольф с драг-дилером. Потом в доме наркоторговца нашли чек Джордана на сумму 57 тысяч долларов. Так баскеболист расплатился за свое поражение.

Экс-баскетболист Антуан Уокер рассказывал, как он с Майклом играл в карты более 36 часов подряд. Игра закончилась для спортсменов с балансом "минус 180 тысяч долларов".

Безумные миллионы

В это трудно поверить, но коллекционная карточка с автографом Майкла Джордана была продана на аукционе Heritage за рекордную сумму в размере 1,44 миллиона долларов.

Дата издания карточки – 1997 год. Было выпущено всего 23 штуки. Качество карточки и подписи на ней оценили как "почти в идеальном состоянии".

А игровая майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83 была продана на аукционе за 1,38 миллиона долларов.

Рыбак

Три года назад Майкл Джордан поймал огромного марлина весом 200,6 кг. Бывший баскетболист принимал участие в соревновании по рыболовному спорту Big Rock Blue Marlin Tournament с призовым фондом 3,3 миллиона долларов.

Марлин Джордана оказался шестым по величине, пойманным на турнире, в котором принимало участие более двухсот человек со всего мира.

Джордан и его улов

Письмо в Украину

В 2017 году Майкл Джордан прислал подарки тяжело больному украинскому фанату. Он передал Денису Кулишу фирменную баскетбольную экипировку и написал трогательное письмо.

"Дорогой Денис, мне передали, что ты увлеченный фанат баскетбола, что ты самостоятельно тренируешься и мечтаешь когда-нибудь играть и за профессиональную команду. Ты, возможно, этого не осознаешь, но твоя решимость в достижении цели, несмотря на серьезные физические трудности, вдохновляет всех нас. Я хочу обратиться к тебе со словами поддержки: иди вперед, не останавливайся!"