Український шаховий клуб GRECO виграв корпоративний чемпіонат Європи і стартує на першості світу — Федерація шахів Києва

Днями у передмісті Парижа – Аньєр-сюр-Сен відбувся престижний шаховий турнір – корпоративний чемпіонат Європи , в якому змагалися команди від провідних бізнес-брендів континенту. Перше місце серед представників відомих банків, потужних корпорацій та іншої бізнес-еліти посів київський GRECO, повідомляє Федерація шахів Києва.

Вперше перші

Клуб GRECO, створений однойменною юридичною компанією, давно відомий у світі шахів. Професіональні гросмейстерські команди цього бренду (чоловічі та жіночі) в різні роки ставали призерами клубних чемпіонатів Європи. Тепер відзначилася й корпоративна команда на чолі з керуючим партнером GRECO Павлом Куфтирєвим – відомим адвокатом і президентом Федерації шахів Києва. Пліч-о-пліч з ним Європу підкорювали міжнародний гросмейстер Ігор Коваленко та міжнародні майстри Роман Дегтярьов, Валерій Гриньов і Олексій Малий.

GRECO був рейтинг-фаворитом чемпіонату, але перемога далася дуже важко, бо більшість головних конкурентів мали сильні та вмотивовані склади із запрошеними зірками. На фініші наш клуб поділив 1-2 місця, набравши однакову кількість очок з болгарським Agrofert на чолі з легендарним екс-чемпіоном світу Веселином Топаловим. Але завдяки кращому додатковому показнику саме GRECO став першим.

Корпоративний чемпіонат Європи-2025 (European Corporate Chess Championship 2025)

(Аньєр-сюр-Сен, Франція, 53 команди)

1. GRECO (Україна) – 24

2. Agrofert (Болгарія) – 24

3. PROBIT Sp (Польща) – 22

4. MVCMI-1 (Франція) – 22…

Підсумкова таблиця

Шана воїну-шахісту

До речі, відзначимо, що запрошена зірка нашої команди – військовослужбовець Збройних Сил України Ігор Коваленко на цьому корпоративному змаганні став… триразовим чемпіоном Європи протягом місяця! У середині жовтня наш маестро переміг на континентальній першості у складі національної збірної України, а також завоював на тому турнірі індивідуальне "золото" на своїй шахівниці. Браво, маестро!

Воєнно-шахова історія Коваленка так схвилювала мера Аньєр-сюр-Сен і колишнього депутата Національних зборів Франції Мануеля Ешлімана , який був одним із головних організаторів корпоративного чемпіонату, що він написав про нашого гросмейстера окремий душевний пост на фейсбук з багатьма фото, де відзначив, що дуже гордиться знайомством із українцем.

На черзі – світ

Втім розслаблятися й спочивати на лаврах клубу GRECO ще рано. 14 листопада на індійському Гоа стартує корпоративний чемпіонат світу (FIDE World Corporate Chess Championship 2025), куди наша команда вже прибула з Франції. Щоправда, дещо іншим складом.

На Гоа за GRECO гратимуть: міжнародний гросмейстер Володимир Онищук, міжнародні майстри Валерій Гриньов, Олексій Малий, Сергій Павлов і незмінний Павло Куфтирєв. Саме ці гравці блискуче зіграли у відборі на першість планети , який складався з двох онлайн-раундів і проходив на платформі Lichess. Олексій Малий взагалі вразив феноменальним результатом – 11 перемог в 11-ти партіях! У двох вирішальних поєдинках GRECO розгромив клуб Probit Team – 7:1 (4:0 і 3:1), а потім вирвав важку перемогу в Emphie Solutions – 4,5:3,5 (2:2 і 2,5:1,5).

Рік тому GRECO вже грав у фіналі корпоративного чемпіонату світу в Нью-Йорку. Тоді українці грали натхненно, лише дивом не потрапили на п’єдестал, але увійшли в топ-5. А зважаючи, що серед 12 фіналістів GRECO був єдиним юридичним брендом, клуб фактично став найсильнішим у світі серед юридичних компаній, що відзначили на церемонії закриття змагань організатори.

Цьогоріч GRECO налаштований на максимальний результат, незважаючи на те, що серед головних суперників – посилені зірками всесвітньо відомі бізнес-бренди: по дві команди від Deloitte та Morgan, Microsoft… Українці вже обігрували цих "мільярдерів" на різних турнірах, сподіваємося, так буде й нині.

Фото: ЄШС, ФІДЕ та Павла Куфтирєва