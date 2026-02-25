Підозрюваного у вбистві Портнова затримали у Німеччині: що про нього відомо

Ймовірного вбивцю Андрія Портова заарештували в ФРН згідно з європейським ордером

Поліція Іспанії заарештувала підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова в німецькому місті Хайнсберг. За попередньою інформацією, він українець.

Поліцейські вважають, що до злочину були причетні кілька осіб, а затриманий є безпосереднім виконавцем. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Іспанії.

Що потрібно знати:

Портнов був вбитий у травні 2025 року в Іспанії

Підозрюваного у злочині заарештували в Німеччині

Заарештований — українець, який був безпосереднім виконавцем злочину

"Завдяки розслідуванню, проведеному агентами Національної поліції Іспанії, у Хайнсберзі, Німеччина, було заарештовано ймовірного вбивцю громадянина України Андрія Портнова, яке сталося 21 травня 2025 року біля школи в Посуело-де-Аларкон, Мадрид. Агенти відділу вбивств №5 Головного управління поліції Мадрида вирушили до Хайнсберга, де відбувся арешт. Підозрюваний – українець, якого вважають виконавцем злочину", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для обшуку місця проживання підозрюваного було видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на розслідування. Слідство триватиме до повного з'ясування фактів злочину.

Андрій Портнов

Що відомо про вбивство Портнова

Як повідомляв "Телеграф", колишнього радника та заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, Андрія Портнова вбили в Іспанії 21 травня 2025 року. Це сталося біля воріт Американської школи в муніципалітеті Мадрида — Посуело, коли він заводив туди своїх дітей. Політик помер від травм, несумісних з життям, після чотирьох кульових поранень. Нападник стріляв Портнову в спину, внаслідок чого той впав на землю. Після цього кіллер зробив контрольний постріл Портнову в голову. Нападника описували, як високого худорлявого чоловіка, який після скоєння злочину зник у напрямку парково-лісової зони Каса-де-Кампо.

Поліцейські накривають тіло Портнова. Фото El Paris

Серед причин вбивства політика в Україні називались, зокрема, бізнесові та кримінальні інтереси, а також "російський слід". Іспанські правоохоронці розглядали версію, що Портнов був дотичний до місцевої організованої злочинності.

Портнов був наближеною до Віктора Януковича особою

Де поховали Андрія Портнова

В Україні ширилась інформація, що Портнова планували поховати на Байковому кладовищі, однак передумали через негативну реакцію суспільства. Потім передбачалось, що політика поховають на Звіринецькому кладовищі в столиці. Проте у Київській міській державній адміністрації повідомили, що вони не мають інформації щодо місця поховання Портнова.

Відповідь КМДА щодо поховання Портнова. Скріншот "Главкому"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про цивільну дружину Андрія Портнова. Вона працювала адвокатом, а потім виїхала з Портновим до Росії і отримала там паспорт.