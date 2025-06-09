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Що відомо про дружину "Редіса" Прокопенко і як вона виглядає

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про дружину "Редіса" Катерину Прокопенко
Що відомо про дружину "Редіса" Катерину Прокопенко. Фото Колаж "Телеграфу"

Дружина військового докладала зусиль, аби звільнити його з полону

Денис Прокопенко з позивним "Редіс" — відомий український військовий, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов". Він керував обороною Маріуполя, за що отримав звання "Герой України". Прокопенко пройшов російський полон, а після звільнення повернувся на фронт. Нещодавно він запропонував обміняти "азовців" на священників УПЦ МП. Дружина військового також робить багато для України.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину Дениса Прокопенка — Катерину, і чим вона займається.

Що відомо про дружину "Редіса"

Катерина Козіна (дівоче прізвище) народилась у Києві у 1995 році. Вона здобувала освіту у Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Міжнародні відносини". Катерина працювала у різних сферах: гідом, консультантом, у SMM і відеомонтажі.

Катерина Прокопенко що відомо
Катерина Прокопенко пробувала себе в різних сферах, фото з соцмереж

У 2015 році Катерина познайомилась з Денисом Прокопенком. У 2019 році пара зіграла весілля.

Катерина та Денис Прокопенки
Катерина та Денис Прокопенки разом протягом 10 років, фото з соцмереж

До вторгнення росіян Прокопенко працювала ілюстраторкою під псевдонімом "Коза рогата" та була волонтеркою. Коли її чоловік та інші військові "Азову" опинилися в оточенні росіян в Маріуполі, Катерина влаштовувала акції з іншими дружинами бійців, аби влада врятувала їх.

Катерина Прокопенко дружина "Редіса"
Катерина Прокопенко влаштовувала акції про полонених "азовців", фото з мережі

Щоб звільнити "азовців", Катерина їздила з дружиною іншого військового Юлією Федосюк до Папи Римського у Ватикан. Вони попросили понтифіка врятувати воїнів з "Азовсталі". Зокрема, йшлося про екстракцію — вивезення військових третьою країною за згодою протиборчих сторін.

Катерина Прокопенко їздила до Папи Римського
Прокопенко їздила до Папи Римського, фото з мережі

Після того, як чоловік Катерини та інші бійці "Азову" потрапили у полон росіян, вона докладала зусиль, аби звільнити захисників. Прокопенко заснувала громадську організацію "Асоціація родин захисників Азовсталі". Діяльність передбачала створення інформаційних кампаній щодо повернення "азовців" з полону. У Києві та інших містах України почали відбуватися акції з нагадуванням про необхідність звільнення захисників Маріуполя.

У вересні 2022 року з полону повернули 215 полонених, серед яких було 188 "азовців". Захисників обміняли на проросійського екснардепа Віктора Медведчука. Вдалося повернути і Прокопенко. За домовленістю він та інші командири мали перебувати в Туреччині до кінця війни.

Денис Прокопенко вийшов з полону
Прокопенка звільнили з полону у 2022 році, фото з мережі

У липні 2023 року Дениса та інших лідерів "Азову", зокрема Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу, повернули в Україну.

Чим зараз займається дружина "Редіса"

Зараз дружина "Редіса" продовжує працювати у своїй організації "Асоціація родин захисників Азовсталі". У Києві та інших містах регулярно проводять акції. Вони нагадують суспільству про те, що в полоні росіян все ще перебувають сотні захисників "Азовсталі".

У 2024 році Прокопенко з іншими членами "Асоціації родин захисників Азовсталі" взяла участь у круглому столі у Великій Британії. Учасники обговорювали звільнення з полону "азовців", яких тоді налічувалось 900. Дружина "Редіса" побачилась там з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Катерина Прокопенко у Великій Британії
Прокопенко взяла участь у круглому столі у Великій Британії, фото з соцмереж
Катерина Прокопенко і Борис Джонсон
Прокопенко бачилась з Борисом Джонсоном, фото з соцмереж

Окрім цього, Катерина поширює на своїй сторінці у фейсбуці новини про "азовців" та ділиться моментами зі свого життя.

Де зараз Катерина Прокопенко
Прокопенко іноді ділиться своїм життям, фото з соцмереж
Катерина Прокопенко де зараз
Катерина Прокопенко продовжує займатися волонтерством, фото з соцмереж

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину командира 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" Роберта Бровді. Вона родом із Ужгорода.

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#Азов #Дружина #Денис Прокопенко