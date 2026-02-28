Іран вдарив по Дубаю і не тільки? Де пролунали вибухи після загострення ситуації з США та Ізраїлем

У низці країн Перської затоки закрито повітряний простір

На Близькому Сході у суботу, 28 лютого пролунала низка вибухів. Загострилась війна між Ізраїлем та Іраном. Однак вибухи також лунали в ОАЕ, зокрема в Дубаї.

"Телеграф" зібрав нові подробиці про цю ескалацію. Зауважимо, що США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану.

Однак вибухи пролунали й в низці інших країн. Так, в Дубаї, ОАЕ, було зафіксовано роботу ППО. Людей терміново почали евакуйовувати з Бурдж-Халіфи. Країна вже оголосила про закриття повітряного простору.

Робота ППО над Дубаями

Вже відомо, що в Абу-Дабі є один загиблий внаслідок атаки. Уряд ОАЕ наголосив, що удари Ірану по країні — це порушення її суверенітету, яке не залишиться без відповіді.

Окрім того, іранські балістичні ракети також вразили авіабазу Аль-Дафра в ОАЕ та авіабазу Алі Аль-Салем у Кувейті. Повідомляється про атаки на американські об'єкти в Йорданії та Саудівській Аравії.

Наслідки удару Ірану по Бахрейну

Де чули вибухи та оголосили повітряну тривогу:

В ОАЕ — Дубай, Абу-Дабі, Аль-Дафра.

Йорданія, Саудівська Аравія (авіабаза принца Султана), Кувейт.

Центр обслуговування П'ятого флоту США на Бахрейні зазнав ракетного обстрілу.

Карта ударів Ірану та Ізраїлю

За даними ЗМІ, іранська армія атакує усі найближчі військові бази США. Адже Штати напередодні оголосили про початок спецоперації проти Ірану та чинної влади країни. Президент Дональд Трамп вже закликав іранську опозицію повалити правлячий режим Ірану після завершення ударів США.

