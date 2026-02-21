Жах на Олімпіаді: спортсменка дивом зберегла око (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Шорт-трекістка отримала удар ковзаном
На Олімпійських іграх в Італії відбулися останні заїзди з шорт-треку. На жаль, не обійшлося без серйозного інциденту.
Що потрібно знати
- На Олімпіаді жахливу травму зазнала польська шорт-трекістка
- Момент потрапив у пряму трансляцію
- Спортсменка отримала розтин під оком
У чвертьфіналі олімпійського турніру з шорт-треку на 1500 метрів серед жінок серйозну травму зазнала польська спортсменка Каміла Сельєр. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив серйозність цього ушкодження. Під час гонки американка Крістен Сантос-Грісволд порушила правила, після чого ковзаном зачепила обличчя полячки.
Складно собі уявити збіг обставин, який міг би привести до такого епізоду, але він стався. Американка підрізала лінію (за що була дискваліфікована), що привело до зіткнення і падіння атлеток.
Удар відбувся в ділянку ока, то ж закривавлена спортсменка довго отримувала допомогу на льоду. Як повідомили польські колеги з оком Каміли все окей — це було розсічення під оком. Також, здається, вона втратила свідомість після удару, то ж не можна виключати струс мозку.
Камілі наклали шви на арені й повезли в лікарню для додаткового обстеження. Чудом польці вдалося зберегти око, оскільки перші повідомлення були про те, що вона втратила ліве око.
Жахлива травма, жахливий збіг і чудо, що обійшлося все парою швів під оком.
Додамо, що перемогу у цій дисципліні здобула Кім Гіл Лі з Південної Кореї. Друге місце дісталося її співвітчизниці Чхве Мін Джон, а "бронзу" виграла американка Корін Стоддард.
На Олімпіаді проходить 15-й ігровий день. Українці борються за медалі у 2 видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.