Жах на Олімпіаді: спортсменка дивом зберегла око (відео)

Складно собі уявити збіг обставин, який міг би привести до такого епізоду, але він стався. Американка підрізала лінію (за що була дискваліфікована), що привело до зіткнення і падіння атлеток.

Удар відбувся в ділянку ока, то ж закривавлена спортсменка довго отримувала допомогу на льоду. Як повідомили польські колеги з оком Каміли все окей — це було розсічення під оком. Також, здається, вона втратила свідомість після удару, то ж не можна виключати струс мозку.

Камілі наклали шви на арені й повезли в лікарню для додаткового обстеження. Чудом польці вдалося зберегти око, оскільки перші повідомлення були про те, що вона втратила ліве око.

Жахлива травма, жахливий збіг і чудо, що обійшлося все парою швів під оком.