Ужас на Олимпиаде: спортсменка чудом сохранила глаз (видео)

Сложно себе представить стечение обстоятельств, которое могло бы привести к такому эпизоду, но оно произошло. Американка подрезала линию (за что была дисквалифицирована), что привело к столкновению и падению атлеток.

Удар произошел в участок глаза, поэтому окровавленная спортсменка долго получала помощь на льду. Как сообщили польские коллеги с глазом Камилы все окей – это было рассечение под глазом. Также, кажется, она потеряла сознание после ушиба, поэтому нельзя исключать сотрясение мозга.

Камиле наложили швы на арене и увезли в больницу для дополнительного обследования. Чудом польке удалось сохранить глаз, так как первые сообщения были о том, что она потеряла левый глаз.

Ужасная травма, ужасное совпадение и чудом обошлось все парой швов под глазом.