Ужас на Олимпиаде: спортсменка чудом сохранила глаз (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Шорт-трекистка получила удар коньком
На Олимпийских играх в Италии состоялись последние заезды по шорт-треку. К сожалению, не обошлось без серьезного инцидента.
Что нужно знать
- На Олимпиаде ужасную травму получила польская шорт-трекистка
- Момент попал в прямую трансляцию
- Спортсменка получила рассечение под глазом
В четвертьфинале олимпийского турнира по шорт-треку на 1500 метров среди женщин серьезную травму получила польская спортсменка Камила Сельер. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил серьезность данного повреждения. Во время гонки американка Кристен Сантос-Грисволд нарушила правила, после чего коньком задела лицо полячки.
Сложно себе представить стечение обстоятельств, которое могло бы привести к такому эпизоду, но оно произошло. Американка подрезала линию (за что была дисквалифицирована), что привело к столкновению и падению атлеток.
Удар произошел в участок глаза, поэтому окровавленная спортсменка долго получала помощь на льду. Как сообщили польские коллеги с глазом Камилы все окей – это было рассечение под глазом. Также, кажется, она потеряла сознание после ушиба, поэтому нельзя исключать сотрясение мозга.
Камиле наложили швы на арене и увезли в больницу для дополнительного обследования. Чудом польке удалось сохранить глаз, так как первые сообщения были о том, что она потеряла левый глаз.
Ужасная травма, ужасное совпадение и чудом обошлось все парой швов под глазом.
Добавим, что победу в этой дисциплине одержала Ким Гил Ли из Южной Кореи. Второе место досталось ее соотечественнице Чхве Мин Джон, а бронзу выиграла американка Корин Стоддард.
На Олимпиаде проходит 15-й игровой день. Украинцы борются за медали в 2 видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.