Новый российский закон ударил по 12-летнему пловцу

Российское импортозамещение в плавании не сработало

На соревнованиях по плаванию в Краснодаре (РФ) дисквалифицировали ребенка из-за английской надписи с названием бренда на плавках. Организаторы изначально объяснили это новым законом в России, однако затем дали заднюю.

Что нужно знать

В Краснодаре отстранили от соревнований юного пловца

Поводом для дисквалификации мальчика стала надпись на экипировке

Официальная версия организаторов отличается от озвученной на турнире

Причиной отстранения от заплыва стала одежда (плавки и шапочка) с названием плавательного бренда "Arena". Об этом сообщает rg.ru.

Организаторы соревнований попросили юного пловца вывернуть шапочку наизнанку, чтобы логотип не был виден, а вот с плавками такой номер не прошел. По их мнению, наличие английской надписи противоречит положениям нового закона, который запрещает публичное использование названий на иностранных языках.

Сказали: "Arena — это бренд, который из страны ушел, не положено". Дисквалифицировали за надпись на английском языке. Отец ребенка

Отметим, с 1 марта 2026 года на территории России начали действовать изменения в законодательстве, предусматривающие ограничения на использование иностранных (в первую очередь английских) слов на вывесках, интернет-сайтах, в рекламных материалах и при маркировке продукции. При этом закон не применяется к зарегистрированным названиям брендов (итальянская Arena входит в это число).

Через некоторое время организаторы "придумали" новую версию. В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что дисквалификация пловца произошла из-за того, что размер надписи превышал 30 квадратных сантиметров. Такие правила приняты в Минспорта РФ, хотя данный пункт отсутствовал в регламенте соревнований в Краснодаре.

В сети назвали ситуацию позором. Пользователи предположили, что мальчика дисквалифицировали, чтобы "выиграл кто-то другой".

Ранее российский фигурист выступил в футболке с изображением иконы. Олимпийский чемпион назвал этот "перебором".