Оригінал чи фейк: Domino розповідає, як розпізнати автентичність Prada

Prada послідовно дотримується концепції інтелектуальної, прихованої розкоші, яка не апелює до масового сприйняття й залишається зрозумілою лише обізнаній аудиторії. Відповідно, система захисту автентичності бренду вибудовується не навколо очевидних візуальних маркерів, а через складні конструктивні рішення, унікальні дизайнерські коди та матеріали, створення яких потребує високого рівня технологічної експертизи. Навіть високоякісна репліка здатна відтворити геометрію виробу або колірну гаму фірмового нейлону, однак вона неминуче поступається багаторівневим ідентифікаційним елементам, які Prada інтегрує ще на стадії проєктування аксесуарів і деталей інтер’єру.

Щоб коректно визначити автентичність виробу, необхідно аналізувати фізичні характеристики матеріалів і систему прихованого маркування. У цій статті ми розглянемо специфічні методи перевірки та поетапно пояснимо, як встановити, чи є виріб Prada оригінальним.

Особливості оригінальних виробів

Одним із найвідоміших, але водночас найчастіше недооцінених виробниками контрафакту маркерів автентичності є типографіка.

В оригінальному логотипі Prada права ніжка літери R має характерний плавний вигнутий виріз у точці з’єднання з основним штрихом. Між вертикальною ніжкою та овальною частиною літери обов’язково формується чіткий простір у вигляді скошеного клина. Якщо ніжка виглядає прямою або надмірно щільно прилягає до овалу, це є прямою ознакою репліки.

Металевий трикутний логотип, який використовується на оригінальних сумках і предметах одягу, відрізняється складною конструктивною реалізацією. Емаль наноситься таким чином, щоб поверхня залишалася ідеально гладкою, але водночас мала делікатний об’єм. Літери на табличці мають рельєфну структуру — вони злегка підняті над основою, а не виконані у вигляді плоского друку.

Відтінок емалі трикутного логотипа повинен повністю корелювати з кольором матеріалу виробу. Виробники підробок часто застосовують універсальні чорні металеві пластини для різних кольорових рішень сумок, що миттєво порушує візуальну цілісність і видає неоригінальне походження аксесуара.

На що зважати при покупці Prada

У кожному автентичному виробі Prada передбачений малопомітний, проте критично важливий елемент контролю — ярлик внутрішньої сертифікації якості (Quality Assurance Tag, QAT). Це компактна біла бирка з нейлону, інтегрована безпосередньо в конструкцію виробу та приховано вшита у шов внутрішньої кишені. На поверхню ярлика нанесено чорні цифрові маркери (найчастіше 1, 2 або 3), які ідентифікують виробничий майданчик, відповідальний за виготовлення конкретного аксесуара.

В оригінальній продукції цифри виконані за технологією високоточного термотрансферного друку, що забезпечує максимальну стійкість до стирання та механічного впливу. У контрафактних виробах цей елемент або повністю відсутній, або замінений низькоякісною імітацією. Також починаючи з 2020 року Prada Group інтегрувала у виробничі процеси систему RFID-ідентифікації як додатковий багаторівневий механізм захисту. Мікрочіп вбудовується у структуру виробу — під підкладку або в елементи супровідної документації — і зчитується за допомогою спеціалізованого обладнання у фірмових бутиках. Після сканування система надає повну трасувальну інформацію: дату виробництва, партію, логістичний ланцюг та точку первинної реалізації.

Оригінальний виріб Prada завжди супроводжується двома ідентифікаційними картками. Перша — пластикова картка сертифікації автентичності, оснащена магнітною смугою. Друга — картка товару з картону, що містить штрих-код та технічні відомості про модель.

У чому різниця між оригіналом та реплікою

Окрім фірмової шкіри Saffiano, розробленої та запатентованої самим брендом, варто окремо проаналізувати й внутрішнє оздоблення виробу, зокрема підкладку. Шовкова підкладка Jacquard вирізняється складним ткацьким переплетенням із чергуванням фірмового напису PRADA та характерного мотузяного орнаменту. Принципова деталь полягає в ритміці малюнка: кожен другий ряд із логотипом розташований у перевернутій орієнтації. У контрафактних версіях цей нюанс часто ігнорується.

Для фурнітури Prada використовує виключно блискавки перевірених італійських виробників — Lampo, Ipi, Opti, Riri. Їхня відмінна риса полягає не лише у якості металу, а й у способі маркування: назва бренду на повзунках і заклепках наноситься методом глибокого, чіткого гравіювання з рівномірною товщиною літер.

Особливості ідентифікації оригінальних окулярів Prada

Щоб коректно оцінити автентичність окулярів Prada, слід уважно оглянути лінзи під спрямованим джерелом світла. Серійний номер має бути розміщений у верхній зоні правої лінзи. Це не фарбове нанесення, а надтонке лазерне мікрогравіювання. Ще один унікальний ідентифікаційний блок розташований на внутрішній стороні дужок. На лівій дужці оригіналу завжди зазначається номер моделі, код кольору, а також три цифрові параметри, що відповідають ширині лінз і перенісся.

У моделях із металевою оправою окрему увагу слід приділити носовим упорам. В оригінальних окулярах логотип бренду інкапсульований безпосередньо в силіконову структуру носоупорів.

Безпечні покупки брендових речей

