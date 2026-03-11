Українка зняла "ДТП" із двома зайцями: унікальне відео стало вірусним у TikTok

Користувачі з гумором обговорюють "зіткнення в дикій природі"

В одному з українських сіл на засніженій дорозі в стрибку епічно зіткнулися два великі зайці. Момент їхньої зустрічі "лоб у лоб" було знято на відео, яке швидко набрало популярності в соцмережах.

Що потрібно знати:

Ролик встиг зібрати сотні тисяч переглядів, а українці у коментарях жартують про "дорожні пригоди"

Двоє лісових мешканців, злякавшись, розбіглися в різні боки

Багато хто захоплюється рідкісною удачею зняти такий кадр

Відповідне відео було опубліковано на сторінці ainbow_ts7 у соціальній мережі TikTok. Усього за кілька днів ролик зібрав тисячі переглядів та коментарів. По кадрах видно, що тварини несподівано зустрілися на вузькій стежці, вкритій снігом, який вже тане.

Зайці бігли один за одним, але перший, мабуть, побачивши людину на дорозі, злякався і різко повернув назад "на зустрічку". В результаті тварини зіткнулися в одночасному стрибку.

Один із вухатих внаслідок зіткнення буквально перекинувся в повітрі, після чого обидва швидко розійшлися, продовживши шлях у різні боки.

Реакція мережі

У коментарях під роликом з’явилися тисячі кумедних коментарів. Люди жартують, що на засніженій дорозі сталася справжня ДТП за участю двох зайців. При цьому багато хто захоплений унікальним кадром, який вдалося зняти автору.

"Бачив різні ДТП, але між зайцями..."

"Шоу талантів"

"І обидва втекли з місця ДТП"

"А вони ж кудись бігли у справах"

"Таке відео зняти — велика удача "

