Рус

Забудьте про мовну кальку: як правильно українською сказати "приймати участь"

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
telegraf.com.ua Новина оновлена 09 травня 2024, 16:27

Росіянізми перетворюють нашу мову на суржик

З кожним днем в Україні стає все більше тих, хто починає спілкуватися українською мовою. При цьому, через певні історичні чинники, в нашій мові чимало росіянізмів. Вони просочуються у наше мовлення і впевнено перетворюють його на суржик.

Наприклад, чимало з нас кажуть "прийняти участь", а це не що інше, як неоковирна калька з російської мови. В українській мові є прекрасні відповідники: "брати участь", "взяти участь".

  • прийняти постанову — ухвалити постанову
  • прийняти пропозицію — схвалити пропозицію
  • не приймай близько до серця — не бери близько до серця
  • школярі прийняли участь у благодійній акції — школярі взяли участь
  • учні приймають активну участь в олімпіадах — учні беруть активну участь в олімпіадах

При цьому з дієсловом "брати" є і такі сталі виразі: брати до уваги, брати до відома, брати до серця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, яким гарним українським словом назвати коричневий колір. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко.

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#Українська мова #Правила #Говоримо українською