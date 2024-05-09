Забудьте про мовну кальку: як правильно українською сказати "приймати участь"

Росіянізми перетворюють нашу мову на суржик

З кожним днем в Україні стає все більше тих, хто починає спілкуватися українською мовою. При цьому, через певні історичні чинники, в нашій мові чимало росіянізмів. Вони просочуються у наше мовлення і впевнено перетворюють його на суржик.

Наприклад, чимало з нас кажуть "прийняти участь", а це не що інше, як неоковирна калька з російської мови. В українській мові є прекрасні відповідники: "брати участь", "взяти участь".

прийняти постанову — ухвалити постанову

прийняти пропозицію — схвалити пропозицію

не приймай близько до серця — не бери близько до серця

школярі прийняли участь у благодійній акції — школярі взяли участь

учні приймають активну участь в олімпіадах — учні беруть активну участь в олімпіадах

При цьому з дієсловом "брати" є і такі сталі виразі: брати до уваги, брати до відома, брати до серця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, яким гарним українським словом назвати коричневий колір. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко.