Укр

Забудьте о языковой кальке: как правильно по-украински сказать "приймати участь"

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
telegraf.com.ua Новость обновлена 09 мая 2024, 16:27

Россиянизмы превращают наш язык в суржик

С каждым днем в Украине становится все больше тех, кто начинает говорить по-украински. При этом, из-за определенных исторических факторов, в нашем языке немало россиянизмов. Они проникают в нашу речь и уверенно превращают ее в суржик.

Например, многие из нас говорят "приймати участь", а это не что иное, как несуразная калька с русского языка. В украинском языке есть прекрасные соответствия: "брати участь", "взяти участь".

  • прийняти постанову — ухвалити постанову
  • прийняти пропозицію — схвалити пропозицію
  • не приймай близько до серця — не бери близько до серця
  • школярі прийняли участь у благодійній акції — школярі взяли участь
  • учні приймають активну участь в олімпіадах — учні беруть активну участь в олімпіадах

При этом с глаголом "брати" есть и такие устоявшиеся выражения: брати до уваги, брати до відома, брати до серця.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, каким красивым украинским словом назвать коричневый цвет. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Говорим на украинском