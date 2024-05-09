Забудьте о языковой кальке: как правильно по-украински сказать "приймати участь"

Россиянизмы превращают наш язык в суржик

С каждым днем в Украине становится все больше тех, кто начинает говорить по-украински. При этом, из-за определенных исторических факторов, в нашем языке немало россиянизмов. Они проникают в нашу речь и уверенно превращают ее в суржик.

Например, многие из нас говорят "приймати участь", а это не что иное, как несуразная калька с русского языка. В украинском языке есть прекрасные соответствия: "брати участь", "взяти участь".

прийняти постанову — ухвалити постанову

прийняти пропозицію — схвалити пропозицію

не приймай близько до серця — не бери близько до серця

школярі прийняли участь у благодійній акції — школярі взяли участь

учні приймають активну участь в олімпіадах — учні беруть активну участь в олімпіадах

При этом с глаголом "брати" есть и такие устоявшиеся выражения: брати до уваги, брати до відома, брати до серця.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, каким красивым украинским словом назвать коричневый цвет. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко.