Не кажіть "буси": як правильно назвати улюблену жіночу прикрасу

Багато українців щодня використовують слово "буси", навіть не підозрюючи, що це суржик

Українська мова багата на синоніми. Проте не всі слова, які ми звикли використовувати в повсякденному мовленні, є літературною нормою.

"Телеграф" пропонує звернути увагу на правильну назву популярної жіночої прикраси, яку часто називають "бусами". Ця помилка не є випадковою, адже в українській мові існує безліч термінів, які можуть описати різні види прикрас.

Чому не варто вживати слово "буси"

Слово "буси" належить до суржику – мовного гібрида, що засмічує українську мову. Хоча це слово можна зустріти навіть у класичній літературі (наприклад, у Нечуя-Левицького), сучасні мовознавці радять уникати його вживання.

Правильні українські відповідники

В українській мові є два чудових слова на позначення цієї прикраси:

Намисто – основний і найбільш універсальний варіант. За визначенням Академічного тлумачного словника, це "прикраса з перлів, коралів, різнокольорових камінців і т. ін., яку жінки носять на шиї".

– основний і найбільш універсальний варіант. За визначенням Академічного тлумачного словника, це "прикраса з перлів, коралів, різнокольорових камінців і т. ін., яку жінки носять на шиї". Коралі – більш специфічний термін, що початково означав намисто з коралів, але згодом став вживатися як синонім до слова "намисто" загалом.

Якщо ви прагнете говорити правильною українською мовою, використовуйте слово "намисто" замість "буси". Це не лише збагатить ваше мовлення, але й допоможе зберегти чистоту української мови.

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