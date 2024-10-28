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Не кажіть "буси": як правильно назвати улюблену жіночу прикрасу

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Намисто замість бусів
Намисто замість бусів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Багато українців щодня використовують слово "буси", навіть не підозрюючи, що це суржик

Українська мова багата на синоніми. Проте не всі слова, які ми звикли використовувати в повсякденному мовленні, є літературною нормою.

"Телеграф" пропонує звернути увагу на правильну назву популярної жіночої прикраси, яку часто називають "бусами". Ця помилка не є випадковою, адже в українській мові існує безліч термінів, які можуть описати різні види прикрас.

Чому не варто вживати слово "буси"

Слово "буси" належить до суржику – мовного гібрида, що засмічує українську мову. Хоча це слово можна зустріти навіть у класичній літературі (наприклад, у Нечуя-Левицького), сучасні мовознавці радять уникати його вживання.

Правильні українські відповідники

В українській мові є два чудових слова на позначення цієї прикраси:

  • Намисто – основний і найбільш універсальний варіант. За визначенням Академічного тлумачного словника, це "прикраса з перлів, коралів, різнокольорових камінців і т. ін., яку жінки носять на шиї".
  • Коралі – більш специфічний термін, що початково означав намисто з коралів, але згодом став вживатися як синонім до слова "намисто" загалом.

Якщо ви прагнете говорити правильною українською мовою, використовуйте слово "намисто" замість "буси". Це не лише збагатить ваше мовлення, але й допоможе зберегти чистоту української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "хайп" українською. Про ці варіанти забувають даремно.

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