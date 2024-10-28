Не говорите "буси": как правильно назвать любимое женское украшение

Многие украинцы каждый день используют слово "бусы", даже не подозревая, что это суржик

Украинский язык богат синонимами. Однако не все слова, которые мы привыкли использовать в повседневной речи, являются литературной нормой.

"Телеграф" предлагает обратить внимание на правильное название популярного женского украшения, которое часто называют "бусами". Эта ошибка не случайна, ведь в украинском языке существует множество терминов, которые могут описать различные виды украшений.

Почему не стоит употреблять слово "буси"

Слово "буси" относится к суржику – языковому гибриду, засоряющему украинский язык. Хотя это слово можно встретить даже в классической литературе (например, у Нечуя-Левицкого), современные языковеды советуют избегать его употребления.

Правильные украинские соответствия

В украинском языке есть два прекрасных слова на обозначение этого украшения:

Намисто – основной и наиболее универсальный вариант. По определению Академического толкового словаря, это "украшение из жемчуга, кораллов, разноцветных камешков и т.п., которое женщины носят на шее".

– основной и наиболее универсальный вариант. По определению Академического толкового словаря, это "украшение из жемчуга, кораллов, разноцветных камешков и т.п., которое женщины носят на шее". Коралі – более специфический термин, который первоначально означал ожерелье из кораллов, но впоследствии стал употребляться как синоним к слову "ожерелье" в целом.

Если вы хотите говорить на правильном украинском языке, используйте слово "ожерелье" вместо "буси". Это не только обогатит вашу речь, но и поможет сохранить чистоту украинского языка.

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