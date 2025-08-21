"Українська бронетехніка" запускає серійне виробництво багі "VOLS" (фото)

Вартість не має перевищувати 20 тисяч доларів

"Українська бронетехніка" (українське приватне підприємство оборонно-промислового комплексу) запускає в серійне виробництво багі "VOLS". Про це розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, відзначивши, що існує дуже велика потреба у такій техніці на фронті.

Виробничі потужності компанії дозволять виготовляти кілька сотень дуже потрібних фронту машин на місяць за умови наявності державного замовлення Владислав Бельбас

За його словами, "Українська бронетехніка" взялася повністю підготувати документацію та компонентну базу для серійного виробництва цих багі.

Коли ми пішли в Міноборони, і почали робити вимоги до цих багі, ми стикнулися з бюрократичною недолугістю. Там почали з цих багі якісь бронеавтомобілі робити. Вони на вимоги почали бронювати їх, чотири особи туди саджати. А це вже не багі, а автомобіль виходить. І це відображається на їх вартості. Наша ж принципова позиція – це відстоювати ту концепцію, яку диктує нам фронт і користувач цих машин Владислав Бельбас

На його думку, вартість серійного багі VOLS не має перевищувати 20 тисяч доларів. Але про точну ціну говорити зарано, оскільки ще не завершено процес кодифікації.

Наша задача, щоб наш багі був дешевший за пікап. Він має бути швидким та надійним. Такі машини не перекриють функціонал перевезення вантажів у тилу, бо вони створені для виконання бойових задач. Багі можна застосувати на фронті для транспортування поранених, для доставки боєприпасів, для маневреної оборони чи наступу. Можна застосувати для швидкого рейду в тил. Зрозуміло, що пікап ви не візьмете і не поїдете громити тили. А на багі, вчепивши кулемет 12,7 мм, можна поїхати й поганяти трохи ворога Владислав Бельбас

