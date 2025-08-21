"Украинская бронетехника" запускает серийное производство баги "VOLS" (фото)

Стоимость не должна превышать 20 тысяч долларов

"Украинская бронетехника" (украинское частное предприятие оборонно-промышленного комплекса) запускает в серийное производство баги "VOLS". Об этом рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, отметив, что существует очень большая потребность в такой технике на фронте.

Производственные мощности компании позволят производить несколько сотен очень нужных фронту машин в месяц при условии наличия государственного заказа Владислав Бельбас

По его словам, "Украинская бронетехника" взялась полностью подготовить документацию и компонентную базу для серийного производства этих баги.

Когда мы пошли в Минобороны, и начали делать требования к этим багам, мы столкнулись с бюрократической нелепостью. Там начали из этих баги какие-то бронеавтомобили делать. Они по требованию начали бронировать их, четыре человека туда сажать. А это уже не баги, а автомобиль выходит. И это отражается на их стоимости. Наша принципиальная позиция – это отстаивать ту концепцию, которую диктует нам фронт и пользователь этих машин Владислав Бельбас

По его мнению, стоимость серийного баги VOLS не должна превышать 20 тысяч долларов. Но о точной цене говорить рано, поскольку еще не завершен процесс кодификации.

Наша задача, чтобы наш баги был дешевле пикапа. Он должен быть быстрым и надежным. Такие машины не перекроют функционал перевозки грузов в тылу, потому что они предназначены для выполнения боевых задач. Баги можно использовать на фронте для транспортировки раненых, для доставки боеприпасов, для маневренной обороны или наступления. Можно использовать для быстрого рейда в тыл. Понятно, что пикап вы не возьмете и не поедете громить тылы. А на баги, прицепив пулемет 12,7 мм, можно поехать и погонять немного врага Владислав Бельбас

