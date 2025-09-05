​​Схема на поранених: тендери ДОТ на 37 млн грн підозрюють у корупційній змові

Значна проблема полягає у термінах поставок

Економічний експерт Борис Кушнірук розповів про можливу корупційну змову в тендерах Державного оператора тилу (ДОТ) на закупівлю гігієнічних наборів для поранених на понад 37 млн грн. За його словами, умови тендерів мають явні ознаки змови, оскільки створюють неможливі умови для всіх, окрім заздалегідь визначеного постачальника.

Ключова проблема, на яку вказує експерт, — це поєднання нереалістичних термінів та неможливих вимог до сертифікації. Частину наборів на суму 18,5 млн грн вимагають поставити вже до 30 вересня, а іншу велику партію — у грудні.

Проте головною перешкодою для конкуренції є саме умови тендеру. На подання пропозицій відведено лише 12 днів, за які учасники мають надати сертифікати та звіти, оформлення яких у звичайному режимі триває місяцями. Наприклад, для звичайного рушника вимагається окремий акт від профільного управління Міноборони, отримати який за такий термін фізично неможливо.

Такі умови, на думку Кушнірука, не лише унеможливлюють чесну конкуренцію та ведуть до завищення цін, а й дискредитують саму ідею допомоги військовим, тому дії ДОТ мають перевірити антикорупційні органи. Економіст наголошує, що найкраще рішення зараз — скасувати поточні закупівлі і оголосити нові, де встановити реалістичні терміни для подання пропозицій (хоча б 30 днів) і терміни для поставки (не менше ніж 1,5 — 2 місяці).