Схема на раненых: тендеры ГОТ на 37 млн грн подозревают в коррупционном сговоре

Значительная проблема заключается в сроках поставок

Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал о возможном коррупционном сговоре в тендерах Государственного оператора тыла (ГОТ) на закупку гигиенических наборов для раненых на сумму свыше 37 млн грн. По его словам, условия тендеров имеют явные признаки сговора, поскольку создают невозможные условия для всех, кроме заранее определенного поставщика.

Ключевая проблема, на которую указывает эксперт, — это сочетание нереалистичных сроков и невыполнимых требований к сертификации. Часть наборов на сумму 18,5 млн грн требуют поставить уже к 30 сентября, а другую крупную партию — в декабре.

Однако главным препятствием для конкуренции являются именно условия тендера. На подачу предложений отведено всего 12 дней, за которые участники должны предоставить сертификаты и отчеты, оформление которых в обычном режиме занимает месяцы. Например, для обычного полотенца требуется отдельный акт от профильного управления Минобороны, получить который в такой срок физически невозможно.

Такие условия, по мнению Кушнирука, не только делают невозможной честную конкуренцию и ведут к завышению цен, но и дискредитируют саму идею помощи военным, поэтому действия ГОТ должны проверить антикоррупционные органы. Экономист подчеркивает, что лучшее решение сейчас — отменить текущие закупки и объявить новые, где установить реалистичные сроки для подачи предложений (хотя бы 30 дней) и сроки для поставки (не менее 1,5 — 2 месяцев).