"Війна не залишає часу для повторення": Валентин Манько про оперативне управління та критику

Військовий наголосив, що мета оперативного управління — це швидкість та ефективність дій в умовах бойових дій

Начальник управління штурмових підрозділів Валентин Манько наголосив на критичній необхідності штурмових військ на фронті, заявивши, що вони виконують завдання, які "неможливо закрити іншими силами".

Незамінна роль штурмовиків

За словами Манька, потреба в штурмових підрозділах є однозначною на будь-якому напрямку фронту. Він підкреслив, що ці війська необхідні для низки ключових операцій:

Відновлення позицій

Проведення штурмів

Заведення підрозділів у актив

Виконання неможливих для інших завдань

"Прямо зараз і ще вчора вони були необхідні", — заявив Валентин Манько. — "Штурмові війська потрібні тут і зараз. Вони вже створені, працюють і виконують ті завдання, які інші не можуть".

Він зазначив, що в умовах осінньої активізації ворога, який "тисне по всій лінії фронту", саме штурмові підрозділи забезпечують просування Сил оборони та стримування ворожих наступів.

"Рішучими й гарно продуманими контрударами, ми зупиняємо безліч ворожих атак по всій лінії фронту."

Про оперативне управління та критику

Валентин Манько також прокоментував питання, що стосуються командування та управління підрозділами. Він пояснив, що мета оперативного управління — це не боротьба за владу, а швидкість та ефективність дій в умовах бойових дій.

"Командування потрібне для оперативного управління — це не про "забирати" чи "підсижувати", а про те, щоб діяти швидше й ефективніше", — підкреслив він.

Начальник управління подякував тим, хто ставив "незручні питання", оскільки вони допомагають підрозділам ставати кращими. При цьому він зазначив, що подальшого публічного обговорення внутрішніх питань не планує.

"Я відповів на усі запитання, у тому числі на незручні. Далі коментувати це все та повторювати сказане мною не бачу сенсу," — заявив Манько. — "Війна не залишає часу для повторення уже сказаного."

На завершення свого звернення, Валентин Манько запевнив: "І ми, не зважаючи ні на кого, робили, робимо й будемо робити свою справу. Тримаємося разом. І все буде Україна."