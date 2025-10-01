"Война не оставляет времени для повторения": Валентин Манько об оперативном управлении и критике

Военный подчеркнул, что цель оперативного управления — это скорость и эффективность действий в условиях боевых действий.

Начальник управления штурмовых подразделений Валентин Манько отметил критическую необходимость штурмовых войск на фронте, заявив, что они выполняют задачи, которые "невозможно закрыть другими силами".

Незаменимая роль штурмовиков

По словам Манько, потребность в штурмовых подразделениях однозначна на любом направлении фронта. Он подчеркнул, что эти войска необходимы для ряда ключевых операций:

Восстановление позиций

Проведение штурмов

Заведение подразделений в актив

Выполнение невозможных других задач

"Прямо сейчас и еще вчера они были необходимы", — заявил Валентин Манько. — "Штурмовые войска нужны здесь и сейчас. Они уже созданы, работают и выполняют те задачи, которые другие не могут".

Он отметил, что в условиях осенней активизации врага, который "давит по всей линии фронта", именно штурмовые подразделения обеспечивают продвижение сил обороны и сдерживание враждебных наступлений.

"Решительными и хорошо продуманными контрударами, мы останавливаем множество вражеских атак по всей линии фронта."

Об оперативном управлении и критике

Валентин Манько также прокомментировал вопросы, касающиеся командования и управления подразделениями. Он пояснил, что цель оперативного управления – это не борьба за власть, а скорость и эффективность действий в условиях боевых действий.

"Командование нужно для оперативного управления — это не о "забирать" или "подсиживать", а о том, чтобы действовать быстрее и эффективнее", — подчеркнул он.

Начальник управления поблагодарил тех, кто задавал "неудобные вопросы", поскольку они помогают подразделениям становиться лучше. При этом он отметил, что дальнейшее публичное обсуждение внутренних вопросов не планирует.

"Я ответил на все вопросы, в том числе на неудобные. Дальше комментировать это все и повторять сказанное мною не вижу смысла", — заявил Манько. — "Война не оставляет времени для повторения уже сказанного."

В завершение своего обращения Валентин Манько заверил: "И мы, несмотря ни на кого, делали, делаем и будем делать свое дело. Держимся вместе. И все будет Украина."