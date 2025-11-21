Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

За словами адвокатів, ні "Фейсбуку", ні будь-яких інших соцмереж нікому іншому Ігор Коломойський не доручав вести за нього чи від його імені.

Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк.

Про це заявили адвокати бізнесмена – Олександр Лисак і Олег Пушкарь – у суді.

20 листопада мало відбутись одразу два судових засідання – розгляд заяви про відвід колегії суддів від розгляду апеляційної скарги та розгляд по суті апеляційної скарги захисника в інтересах Коломойського. Це засідання перенесли на кінець грудня.

Друге засідання – минуло у Касаційному кримінальному суді. Там розглядали клопотання про переведення судового розгляду з Києва до Дніпра. Колегія суддів у цьому – відмовила. Йдеться про справу 21-річної давності.

Захисники бізнесмена у коментарях журналістам заявили, що процес навмисно затягують.

"Ми вчора міркували, що сьогодні буде? Вчора було "мінування". Сьогодні повідомила головуюча, що їй матеріали тільки передали. Обвинувальний акт від квітня перебуває на розгляді судді, підготовче засідання не розпочинається, продовжується тримання під вартою і все. Тому тут виникає логічне питання – яка мета тримати під вартою нашого підзахисного?" – заявив Олександр Лисак.

Нагадаємо, напередодні, коли Ігоря Коломойського мали доправити із СІЗО до Апеляційного суду міста Києва, будівлю суду "замінували". Адвокати пов’язують непривезення свого підзахисного з тим, що, мовляв, хтось не хоче бачити його в суді на тлі скандалу "Міндічгейт".

Адвокат Олег Пушкарь зауважив, що не здивується якщо на плівках по справі "Міндічгейт" є дані про те, як обговорюється, що не треба, наприклад, випускати Коломойського і що потрібно вживати засобів, аби особа перебувала під вартою.

"Хтось не хоче бачити Ігоря Коломойського у суді. Хтось не хоче, щоб він щось сказав під час судового засідання, у перерві. Зараз це зовсім не на часі. Наразі державу здригає "Міндічгейт", і вже стільки коментарів надходить, що це може бути пов’язано з цим. Усі пишуть, а що там відбувається, а хто там що пише у "Фейсбуці", Ігор Коломойський написав… і тому подібне. Одразу хочу сказати – це не "Фейсбук"-сторінка пана Коломойського, його немає у "Фейсбуці", це якась невідома людина створила і щось там дописує. Ні "Фейсбуку", ні будь-яких інших соцмереж нікому іншому він не доручав вести за нього чи від його імені", – сказав Олег Пушкарь.