Масштабні обшуки НАБУ у "друга" Зеленського і не тільки. Що відомо про схему

Бізнесмен Міндіч вже покинув країну

У понеділок, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", "друг" президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики Германа Галущенка та в "Енергоатом". За кілька годин до цього бізнесмен покинув територію України.

У НАБУ повідомили, що разом з САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зауважимо, що у Бюро прізвищ фігурантів обшуків не називали.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші

Як пише "Українська правда", посилаючись на джерела, обшуки проходили в Києві у квартирі Міндіча. Вони також додають, що бізнесмен покинув територію України 10 листопада зранку, як раз за кілька годин до обшуків НАБУ. Цікаво, що Міндіч виїздив з України, за даними медіа, влітку 2025 року.

"Сьогодні НАБУ провело обшук у бізнесмена Тимура Міндіча в Києві", — кажуть джерела.

Окрім того, за даними нардепа Ярослава Железняка, НАБУ також проводить обшуки в "Енергоатомі" та у ексміністра енергетики Германа Галущенка.

"Ти диви, який збіг. Всі три: Міндіч, Герман, Енергоатом і всі в одному нашому розслідуванні і одній потім заяві до НАБУ", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Тимура Міндіча

Міндіч Тімур Михайлович — український бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". Він — фігурант розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів.

У ЗМІ часто називали Міндіча "другом" президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента. Однак він також має зв'язки з Ігорем Коломойським. Це підтверджує те, що у травні 2019, коли Коломойський повернувся в Україну з Ізраїлю, його супроводжували депутат від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласник "95-го кварталу" Тімур Міндіч.

Згодом повідомлялось, що у 2021 році у квартирі Міндіча відбувалося святкування дня народження Зеленського в компанії "кварталівців". Сам Зеленський пояснював: святкував у своїй квартирі, а квартира Міндіча розташована в цьому самому будинку.

Цікаво, влітку 2025 була інформація, що нібито бізнесмен виїхав з України в Австрію.

Що відомо про Германа Галущенко та "Енергоатом"

Герман Валерійович Галущенко — український юрист, міністр юстиції України з 17 липня 2025. Міністр енергетики України з 29 квітня 2021 до 17 липня 2025. Член Ради національної безпеки і оборони України (з 13 травня 2021). У 2013—2014 роках — виконавчий директор з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом".

У серпні 2024 року співробітники НАБУ викрили заступника Галущенка Олександра Гейло в отриманні хабаря у розмірі 500 тисяч доларів США за надання дозволу на вивезення гірничодобувного обладнання з прифронтової зони.

"Енергоатом" — національна атомна енергогенеруюча компанія, яка є найбільшим виробником електроенергії в Україні та оператором всіх діючих атомних електростанцій країни. До складу компанії входять Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС, а також Ташлицька ГАЕС і Олександрівська ГЕС.

