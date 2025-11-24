FAVBET заявляє про блокування видаткових операцій на своїх рахунках, через що бюджет не може отримати 424 млн грн

Група компаній FAVBET заявляє про блокування видаткових операцій на своїх рахунках, через що державний бюджет не може отримати більш як 424 мільйони гривень податкових та ліцензійних платежів від найбільшого платника податків легального iGaming-сектору України.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Днями банки-партнери FAVBET отримали неправомірну вимогу від Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення обслуговування операцій компаній групи. Це призвело до блокування всіх видаткових платежів, включно з податками, внесками та іншими обов’язковими платежами до бюджету", — йдеться в повідомленні.

Як заявили у FAVBET, такі кроки не лише підривають довіру міжнародних інвесторів та посилюють позиції нелегального сегмента в Україні, але й дискредитують саму ідею прозорого, ліцензованого ринку.

"Маємо парадоксальну ситуацію: посадовці, які публічно називають себе борцями за податкову дисципліну, своїми діями заблокували можливість найбільшого платника податків галузі вчасно перераховувати майже пів мільярда гривень до державного бюджету", — йдеться у повідомленні FAVBET.

За дев’ять місяців 2025 року легальний iGaming в Україні сплатив близько 14 млрд грн податків. Майже половину цієї суми, або 6,4 млрд грн, перерахувала група компаній FAVBET. Через дії окремих посадовців держава може недоотримати податкові платежі, еквіваленті річним бюджетам окремих обласних центрів України.