FAVBET заявляет о блокировании расходных операций на своих счетах, из-за чего бюджет не может получить 424 млн грн

Группа компаний FAVBET заявляет о блокировании расходных операций на своих счетах, из-за чего государственный бюджет не может получить более 424 миллионов гривен налоговых и лицензионных платежей от крупнейшего налогоплательщика легального iGaming-сектора Украины.

Об этом говорится в заявлении компании.

"На днях банки-партнеры FAVBET получили неправомерное требование от Председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данилы Гетманцева относительно прекращения обслуживания операций компаний группы. Это привело к блокированию всех расходных платежей, включая налоги, взносы и другие обязательные платежи в бюджет", — говорится в сообщении.

Как заявили в FAVBET, такие шаги не только подрывают доверие международных инвесторов и усиливают позиции нелегального сегмента в Украине, но и дискредитируют идею прозрачного, лицензированного рынка.

"У нас есть парадоксальная ситуация: должностные лица, которые публично называют себя борцами за налоговую дисциплину, своими действиями заблокировали возможность крупнейшего налогоплательщика отрасли вовремя перечислять почти пол миллиарда гривен в государственный бюджет", — говорится в сообщении FAVBET.

За девять месяцев 2025 года легальный iGaming в Украине уплатил около 14 млрд. грн. налогов. Почти половина этой суммы, или 6,4 млрд грн, перечислила группа компаний FAVBET. Из-за действий отдельных должностных лиц государство может недополучить налоговые платежи, эквивалентные годовым бюджетам отдельных областных центров Украины.