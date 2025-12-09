Коломойський знову запрошує відвідати судові засідання

Коломойський "сподівається на забезпечення його конвоювання" до всіх призначених засідань та за можливості буде готовий відповідати на запитання громадян і журналістів

Після зриву конвоювання до Подільського райсуду 8 грудня через "технічні несправності" автомобіля конвою, Ігор Коломойський оприлюднив повний графік своїх судових засідань на грудень 2025 року.

Як зазначає його захисник Олександр Лисак, бізнесмен планує бути присутнім на всіх слуханнях та запрошує громадськість і журналістів приходити як вільних слухачів.

Графік судових засідань за участі

9 грудня — Шевченківський районний суд Києва

13:15, вул. Дегтярівська, 31А

Підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо нібито підбурювання до замаху на напад у 2003 році.

Колегія суддів: Хардіна О.П. (доповідач), Литвин О.А., Мєлєшак О.В.

10 грудня — Київський апеляційний суд

15:50, вул. Солом’янська, 2А

Розгляд апеляції на ухвалу Печерського райсуду щодо продовження тримання під вартою до 14 грудня.

Колегія: Фрич Т.В. (доповідач), Юрдига О.С., Мельник В.В.

11 грудня — Подільський районний суд Києва

15:00, вул. Хорива, 21

Підготовче засідання щодо нібито завдання збитків ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ "Укрнафта".

Суддя: Казмиренко Л.В.

17 грудня — Київський апеляційний суд

15:30, вул. Солом’янська, 2А

Розгляд апеляції на рішення про продовження тримання під вартою до 18 жовтня 2025 року.

Колегія: Тютюн Т.М. (доповідач), Шроль В.Р., Мосьондз І.А.

19 грудня — Шевченківський районний суд Києва

13:30, вул. Дегтярівська, 31А

Розгляд скарги Коломойського на нібито бездіяльність детектива БЕБ у провадженні щодо "націоналізації" "Укрнафти", "Укртатнафти" та "Укрнафтобуріння".

Слідчий суддя: Бугіль В.В.

22 грудня — Київський апеляційний суд

12:45, вул. Солом’янська, 2А

Розгляд заяви про перегляд ухвали щодо тримання під вартою за нововиявленими обставинами.

Колегія: Мельник В.В. (доповідач), Юрдига О.С., Фрич Т.В.

14:30, вул. Солом’янська, 2А

Розгляд клопотання про направлення кримінального провадження щодо подій 2003 року з Шевченківського райсуду до Святошинського райсуду.

Колегія: Ігнатюк О.В. (доповідач), Рудніченко О.М., Свінціцька О.П.

23 грудня — Вищий антикорупційний суд

13:00, вул. Хрещатик, 42А

Розгляд клопотання обвинувачення щодо строків ознайомлення з матеріалами розслідування у справі про нібито завдання збитків "Приватбанку".

Слідчий суддя: Воронько В.Д.

25 грудня — Вищий антикорупційний суд

12:00, вул. Хрещатик, 42А

Аналогічне клопотання сторони обвинувачення щодо строків ознайомлення з матеріалами.

Слідчий суддя: Воронько В.Д.

Коломойський заявляє про готовність до діалогу

У заяві йдеться, що Ігор Коломойський "сподівається на забезпечення його конвоювання" до всіх призначених засідань та за можливості буде готовий відповідати на запитання громадян і журналістів.