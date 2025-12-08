Резонансна заява Коломойського скасовується: підсудний не зміг дістатись суду (відео)

Коломойський обіцяв після засідання поговорити з журналістами

Український бізнесмен Ігор Коломойський, який анонсував зустріч з журналістами після засідання суду, так і не приїхав. Як зʼясувалось, авто, яке мало доставити підозрюваного, зламалось.

Про це повідомив секретар, передає кореспондент "Телеграфу". Засідання суду мало пройти у Подільському районному суді Києва. Очікувалось слухання кримінального провадження щодо можливого завдання збитків ПАТ КБ "ПриватБанк" та ПАТ "Укрнафта".

Зауважимо, що Коломойський анонсував вільну зустріч з журналістами ще кілька днів тому у п'ятницю, 5 грудня. Тоді чимало ЗМІ припускало, що він може зробити гучну заяву, адже має чимало компромату.

Що відомо про справу Коломойського

Наразі бізнесмен Ігор Коломойський перебуває під вартою в СІЗО у рамках розслідування справи про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Протягом 2025 року відбувалися регулярні судові засідання щодо продовження запобіжного заходу.

У вересні 2025 року Високий суд Лондона зобов'язав Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити "ПриватБанку" понад $3 мільярди у вигляді відшкодування збитків. Це рішення було оскаржене в апеляційному порядку до грудня 2025 року.

Коломойський має кілька кримінальних проваджень, його підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, заволодінні коштами "ПриватБанку" та замовному вбивстві. Після перших підозр у вересні 2023 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку він не вніс, а згодом, за новою підозрою, його заарештували без права внесення застави.

