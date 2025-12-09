Коломойский снова приглашает посетить судебные заседания

Коломойский "надеется на обеспечение его конвоирования" ко всем назначенным заседаниям и по возможности будет готов отвечать на вопросы граждан и журналистов

После срыва конвоирования в Подольский райсуд 8 декабря из-за "технических неисправностей" автомобиля конвоя, Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года.

Как отмечает его защитник Александр Лысак, бизнесмен планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и журналистов приходить в качестве свободных слушателей.

График судебных заседаний с участием

9 декабря – Шевченковский районный суд Киева

13:15, ул. Дегтяревская, 31А

Подготовительное заседание в уголовном производстве относительно якобы подстрекательства к покушению на нападение в 2003 году.

Коллегия судей Хардина О.П. (докладчик), Литвин О.А., Мелешак Е.В.

10 декабря — Киевский апелляционный суд

15:50, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение апелляции на постановление Печерского райсуда о продлении содержания под стражей до 14 декабря.

Коллегия: Фрич Т.В. (докладчик), Юрдыга О.С., Мельник В.В.

11 декабря — Подольский районный суд Киева

15:00, ул. Хорива, 21

Подготовительное заседание о якобы нанесении убытков ПАО КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта".

Судья: Казмиренко Л.В.

17 декабря — Киевский апелляционный суд

15:30, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение апелляции на решение о продлении содержания под стражей до 18 октября 2025 года.

Коллегия: Табак Т.М. (докладчик), Шроль В.Р., Мосьондз И.А.

19 декабря — Шевченковский районный суд Киева

13:30, ул. Дегтяревская, 31А

Рассмотрение жалобы Коломойского на якобы бездействие детектива БЭБ в производстве по "национализации" "Укрнафты", "Укртатнафты" и "Укрнефтебурения".

Следователь судья: Бугиль В.В.

22 декабря — Киевский апелляционный суд

12:45, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение заявления о пересмотре определения содержания под стражей по вновь открывшимся обстоятельствам.

Коллегия: Мельник В.В. (докладчик), Юрдыга О.С., Фрич Т.В.

14:30, ул. Соломенская, 2А

Рассмотрение ходатайства о направлении уголовного производства по событиям 2003 года из Шевченковского райсуда в Святошинский райсуд.

Коллегия: Игнатюк О.В. (докладчик), Рудниченко О.М., Свинцицкая Е.П.

23 декабря — Высший антикоррупционный суд

13:00, ул. Крещатик, 42А

Рассмотрение ходатайства обвинения относительно сроков ознакомления с материалами расследования по делу о якобы нанесении убытков "Приватбанка".

Следователь судья: Воронько В.Д.

25 декабря — Высший антикоррупционный суд

12:00, ул. Крещатик, 42А

Аналогичное ходатайство стороны обвинения по срокам ознакомления с материалами.

Следователь судья: Воронько В.Д.

Коломойский заявляет о готовности к диалогу

