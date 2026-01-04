"Альтернативи Малюку немає": експертне середовище про можливе звільнення голови СБУ

Інформація про те, що президент Володимир Зеленський може найближчим часом звільнити голову СБУ Василя Малюка, збурила експертне середовище. На думку політичних та військових фахівців, звільнення Василя Малюка є недоцільним та значно послабить силовий блок.

На думку журналіста і блогера Сергія Руденка, намір усунути з посади голови СБУ Василя Малюка виглядає не просто як помилка, а як небезпечний крок. Цей крок може послабити українські позиції перед ворогом.

"Що означає прибрати Малюка з СБУ у розпал так званих мирних перемовин?

Саме за Малюка двічі був вражений символ російської окупації — Кримський міст, морські дрони Sea Baby загнали Чорноморський флот у Новоросійськ (ба більше — вразили вже там у бухті підводний човен типу "Варшав'янка"). А спецоперація "Павутина" деморалізувала російську військову авіацію. Відставка Малюка може послабити тиск на окупантів, посіяти хаос у силовій вертикалі. Цього не можна допустити", — зазначив Сергій Руденко.

Журналіст Сергій Казанский також відреагував на новину про можливу відставку Василя Малюка.

"З Малюком ситуація дивна. Його, схоже, збираються перевести на якусь другорядну посаду, хоча він також демонстрував досить ефективну роботу. І це підтверджують багато людей, думка яких заслуговує на довіру. Ярослав Железняк пише, що по бойовій частині до СБУ нема претензій, крім того Малюк тримався в рамках закону і відмовлявся виконувати накази Єрмака та роздавати підозри його політичним опонентам. Юрій Бутусов відмічає, що "роль Малюка в успішних операціях СБУ є ключовою і він є стрижневою людиною в системі безпеки". Якщо його приберуть — обороноздатність країни буде послаблена. Андрій Білецький каже, що заміна Малюка — це пряме ослаблення одного з найефективніших елементів української воєнної машини, адже під його керівництвом СБУ ефективно завдавала ударів по економічних вузлах РФ і базам стратегічній авіації, а також фактично вивела російський флот з війни. Вахтанг Кіпіані пише, що Малюк на своєму місці і його звільнення є шкідництвом", — написав Казанский на своїй сторінці в мережі Facebook.

Думку щодо можливого звільнення Василя Малюка озвучив у соцмережах і Командувач Обʼєднаних Сил Збройних Сил України Михайло Драпатий. "Служба безпеки України під керівництвом Василя Васильовича Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони. Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ — у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені. Підтримка Збройних сил з боку СБУ залишається системною й зараз. Ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Крім того, за власну безпеку я також завдячую Василю Малюку та його команді", — зауважив Михайло Драпатий.

На його думку, системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат — це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції. "Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк — саме там, де має бути", — зауважив генерал Драпатий.

Раніше повідомлялось, що призначення Буданова головою Офісу президента та можливе звільнення голови СБУ Василя Малюка стали головними темами обговорення в українському сегменті мережі серед військових та блогерів.