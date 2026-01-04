"Альтернативы Малюку нет": экспертная среда о возможном увольнении главы СБУ

Информация о том, что президент Владимир Зеленский может в ближайшее время уволить главу СБУ Василия Малюка, возмутила экспертную среду. По мнению политических и военных специалистов, увольнение Василия Малюка нецелесообразно и значительно ослабит силовой блок.

По мнению журналиста и блогера Сергея Руденко, намерение отстранить от должности главы СБУ Василия Малюка выглядит не просто как ошибка, а как опасный шаг. Этот шаг может ослабить украинскую позицию перед врагом.

"Что значит убрать Малюка из СБУ в разгар так называемых мирных переговоров?

Именно при Малюке дважды был поражен символ российской оккупации — Крымский мост, морские дроны Sea Baby загнали Черноморский флот в Новороссийск (более того — поразили уже там в бухте подлодку типа "Варшавянка"). А спецоперация "Паутина" деморализовала российскую военную авиацию. Отставка Малюка может ослабить давление на оккупантов, посеять хаос в силовой вертикали. Этого нельзя допустить", — отметил Сергей Руденко.

Журналист Сергей Казанский также отреагировал на новость о возможной отставке Василия Малюка.

"С Малюком ситуация странная. Его, похоже, собираются перевести на какую-то второстепенную должность, хотя он также демонстрировал достаточно эффективную работу. И это подтверждают многие люди, мнение которых заслуживает доверия. Ярослав Железняк пишет, что по боевой части к СБУ нет претензий, кроме того, Малюк держался в рамках закона и отказывался выполнять приказы Ермака и раздавать подозрения его политическим оппонентам. Юрий Бутусов отмечает, что "роль Малюка в успешных операциях СБУ является ключевой и он является стержневым человеком в системе безопасности". Если его уберут – обороноспособность страны будет ослаблена. Андрей Билецкий говорит, что замена Малюка — это прямое ослабление одного из самых эффективных элементов украинской военной машины, ведь под его руководством СБУ эффективно наносила удары по экономическим узлам РФ и базам стратегической авиации, а также фактически вывела российский флот из войны. Вахтанг Кипиани пишет, что Малюк на своем месте и его увольнение является вредительством", — написал Казанский на своей странице в сети Facebook.

Мнение о возможном увольнении Василия Малюка озвучил в соцсетях и Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый. "Служба безопасности Украины под руководством Василия Васильевича Малюка сегодня оказывает ощутимое влияние на устойчивость нашей обороны. Я могу говорить об этом по собственному опыту: руководя наибольшей группировкой, сформированной в ходе войны, я постоянно взаимодействовал с СБУ — в вопросах поражения критических объектов противника, работы в киберпространстве. Эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью операций, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу. Кроме того, за собственную безопасность я также обязан Василию Малюку и его команде", — отметил Михаил Драпатый.

По его мнению, системность, взвешенность в сочетании с решительностью, командный подход и четкая ориентация на результат – это те качества, которые делают руководителя СБУ эффективным на его нынешней позиции. "Война быстро расставляет все на свои места. В этом смысле Василий Малюк – именно там, где должно быть", – заметил генерал Драпатый.

Ранее сообщалось, что назначение Буданова главой Офиса президента и возможное увольнение главы СБУ Василия Малюка стали главными темами обсуждения в украинском сегменте сети среди военных и блоггеров.