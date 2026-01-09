Баггі VOLS важливі для фронту, але держава все ще не закуповує їх, — Українська бронетехніка

Такий транспорт має високий попит серед військових на фронті

Українські військові регулярно вдосконалюють свій підхід до перебування на фронті, зокрема обираючи нові типи транспорту для швидшого реагування та пересування. Одним із таких є баггі VOLS, що користується великою популярність у ЗСУ, однак держава й досі не закуповує їх офіційно. Причина — відсутність технічних вимог для легкого неброньованого транспорту такого типу.

Про це повідомляє пресслужба "Української бронетехніки".

"VOLS ми створили як максимально легку й мобільну платформу для доставки груп під вогнем і швидкої евакуації, а не як бронетранспортер. І тут виник "конфлікт концепцій": Міноборони вимагає STANAG-2 — це рівень 10-тонних машин. Така броня знищує головну перевагу: швидкість, маневреність і низьку вартість. Тому кодифікацію зупинили, поки в Генеральному штабі вже більше року розробляють технічні вимоги", — говорить генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він підкреслив, що такими баггі все одно користуються різні підрозділи, адже його закуповують волонтери та безпосередньо військові.

"Ніша легких тактичних машин в Україні порожня — саме тому ми й зробили VOLS як відповідь на реальну потребу фронту. Та поки держава не затвердить вимоги, вона не може купувати те, що вже успішно застосовується на передовій", — підсумовує гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".

При цьому компанія готова до серійного виробництва VOLS. За потреби "УБ" може постачати понад 50 машин на місяць, але під великий контракт — масштабується додатково. Однак поки поодинокі закупівлі не дають достатнього завантаження.

У компанії також показали, як завдяки їхнім баггі працюють військові, котрі опікуються евакуацією на передовій.