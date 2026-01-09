Багги VOLS важны для фронта, но государство все еще не закупает их, — Украинская бронетехника

Такой транспорт пользуется высоким спросом среди военных на фронте

Украинские военные регулярно совершенствуют свой подход к пребыванию на фронте, в частности, выбирая новые типы транспорта для более быстрого реагирования и передвижения. Одним из таких является багги VOLS, пользующийся большой популярностью в ВСУ, однако государство до сих пор не закупает их официально. Причина – отсутствие технических требований для легкого небронированного транспорта такого типа.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".

"VOLS мы создали как максимально легкую и мобильную платформу для доставки групп под огнем и быстрой эвакуации, а не как бронетранспортер. И здесь возник "конфликт концепций": Минобороны требует STANAG-2 — это уровень 10-тонных машин. Такая броня уничтожает главное преимущество: скорость, маневренность и низкую стоимость. Поэтому кодификацию остановили, пока в Генеральном штабе уже больше года разрабатывают технические требования", — говорит генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Он подчеркнул, что такими багги все равно пользуются разные подразделения, ведь его закупают волонтеры и сами военные.

"Ниша легких тактических машин в Украине пуста — именно поэтому мы и сделали VOLS как ответ на реальную потребность фронта. Но пока государство не утвердит требования, оно не может покупать то, что уже успешно применяется на передовой", — заключает гендиректор ООО "Украинская бронетехника".

При этом компания готова к серийному производству VOLS. При необходимости "УБ" может поставлять более 50 машин в месяц, но под большой контракт масштабируется дополнительно. Однако пока единичные закупки не дают достаточной загрузки.

В компании также показали, как благодаря их багги работают военные, которые занимаются эвакуацией на передовой.